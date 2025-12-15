    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsF3 Uranium (Old) AktievorwärtsNachrichten zu F3 Uranium (Old)
    F3 – durchteuft 2,5 m mit 10,2 % U3O8 innerhalb von 3,4 % über 8,5 m in der Zone JR

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Untersuchungsergebnisse aus der Zone Tetra: 26,5 m Mineralisierung, einschließlich 1,04 % über 0,5 m

     

    Kelowna, British Columbia – 15. Dezember 2025 / IRW-Press / F3 Uranium Corp (TSV: FUU) (OTCQB: FUUFF) („F3“ oder „das Unternehmen“) freut sich, die endgültigen Untersuchungsergebnisse des Bohrprogramms 2025 in der Zone JR im Konzessionsgebiet PLN bekannt zu geben, einschließlich PLN25-200 (siehe Pressemitteilung vom 18. März 2025), das 8,5 m mit 3,4 % U3O8 ergab, einschließlich eines hochgradigen Kerns von 2,5 m mit einem Gehalt von 10,2 % U3O8. In der Zone Tetra bestätigen die Untersuchungsergebnisse das Vorhandensein einer hochgradigen Uranmineralisierung 55 m entlang der Streichrichtung vom Entdeckungsbohrloch PLN25-205, wobei PLN25-217 einen hochgradigen Abschnitt von 0,5 m mit 1,04 % U3O8 innerhalb eines mineralisierten Abschnitts von 3,50 m mit durchschnittlich 0,30 % U3O8 zwischen 400,0 m und 403,5 m aufweist. Die gesamte Verbundmineralisierung von 26,5 m wurde zwischen 340,5 und 406,5 m durchteuft.

     

    Die Exploration konzentrierte sich vorwiegend auf das Gebiet um die Zone Tetra, wobei in PLN25-207 0,06 % U3O8 zwischen 621,0 und 621,5 m durchteuft wurde. Dieser tiefe Abschnitt wird so interpretiert, dass er mit demselben Schersystem in Verbindung steht, in dem sich die Zone Tetra über 200 m westlich befindet.

     

    Stellungnahme von Sam Hartmann, Vice President Exploration:

     

    „Wir freuen uns, die endgültigen Untersuchungsergebnisse für die Zone JR bekannt zu geben, wo die letzten beiden Bohrlöcher, die in die bevorstehende erste Ressourcenschätzung aufgenommen werden sollen, zu Beginn des Frühjahrs abgeschlossen wurden. In der Zone Tetra veröffentlichen wir die zweite Reihe von Untersuchungsergebnissen seit den ersten hochgradigen Entdeckungsbohrungen (PLN25-205), darunter ein Abschnitt mit einer hochgradigen Mineralisierung von 1,04 % über 0,5 m, die Bestätigung einer weiteren hochgradigen Uranmineralisierung in der Zone Tetra, 55 m entlang des Streichens von der Entdeckungsbohrung entfernt. Die geochemische Exploration rund um die Zone Tetra liefert weiterhin stark anomale Uranwerte mit 0,06 % U3O8 in der Tiefe in PLN25-217, ca. 200 m von der Zone Tetra entfernt, was die Prospektivität und das Größenpotenzial des mineralisierten Systems unterstreicht.“

     

    Highlights der Untersuchungsergebnisse aus dem Konzessionsgebiet PLN, Zone JR:

     

    PLN25-200 (Linie 045S):

    -          8,5 m mit 3,4 % U3O8 (234,0 m bis 242,5 m), einschließlich

    • 2,5 m mit 10,2 % U3O8 (236,0 m bis 238,5 m), sowie einschließlich
    • 1,0 m mit 20,7 % U3O8 (237,5 m bis 238,5 m), und

    -          5,5 m mit 0,05 % U3O8 (246,5 m bis 252,0 m)

     

    Highlights der Untersuchungsergebnisse aus dem Konzessionsgebiet Broach, Zone Tetra:

     

    PLN25-217 (Linie 11280S):

    -          0,5 m  mit 0,06 % U3O8 (340,5  m bis 341,0  m), und

    -          3,5 m  mit 0,07 % U3O8 (355,0 m bis 358,5 m), und

    -          1,5 m mit 0,05 % U3O8 (361,5 m bis 363,0 m), und

    -          1,0 m mit 0,07 % U3O8 (365,0 m bis 366,0 m), und

    -          5,5 m mit 0,19 % U3O8 (369,5 m bis 375,0 m), und

    -          6,5 m mit 0,14 % U3O8 (377,5 m bis 384,0 m), und

    -          3,5 m mit 0,41 % U3O8 (388,5 m bis 392,0 m), und

    -          0,5 m mit 0,11 % U3O8 (395,5 m bis 396,0 m), und

    -          3,5 m mit 0,30 % U3O8 (400,0 m bis 403,5 m), einschließlich

    • 0,5 m mit 1,04 % U3O8 (400,5 m bis 401,0 m)

    -          0,5 m mit 0,07 % U3O8 (406,0 m bis 406,5 m), und

     

    Tabelle 1. Zusammenfassung der Bohrlöcher und Analyseergebnisse

     

    Informationen zum Bohrkragen

    Analyseergebnisse

    Bohrloch ID

    Rasterlinie

    Easting

    Northing

    Höhe

    Az

    Neigung

    Von (m)

    Bis (m)

    Intervall (m)

    U3O8 Gew.-%

    PLN24-195

    4140S

    590029

    6407318

    543

    57

    -61

    B1 Exploration; keine Mineralisierung >0,05

    PLN25-196

    2835S

    589265

    6408368

    538

    54

    -67

    A1 Exploration; keine Mineralisierung >0,05

    PLN25-197

    030S

    587776

    6410760

    546

    55

    -71

    207,0

    208,5

    1,50

    1,08

     

     

     

     

     

     

     

    211,0

    211,5

    0,50

    0,07

    PLN25-198

    090S

    587843

    6410645

    546

    9

    -65

    215,5

    223,0

    7,50

    0,26

     

     

     

     

     

     

    Inkl.

    220,5

    221,0

    0,50

    1,33

    PLN25-199

    010N

    587693

    6410748

    545

    55

    -66

    242,0

    243,5

    1,50

    0,29

    PLN25-200

    045S

    587731

    6410712

    545

    53

    -66

    234,0

    236,0

    2,00

    0,27

     

     

     

     

     

     

    Inkl.

    236,0

    238,5

    2,50

    10,2

     

     

     

     

     

     

    und

    237,5

    238,5

    1,00

    20,7

     

     

     

     

     

     

     

    238,5

    242,5

    4,00

    0,76

     

     

     

     

     

     

     

    246,5

    252,0

    5,50

    0,05

    PLN25-201

    12510S

    590064

    6397264

    569

    46

    -70

    PW Exploration; keine Mineralisierung >0,05

    PLN25-202

    11325S

    589353

    6397967

    583

    46

    -63

    PW Exploration; keine Mineralisierung >0,05

    PLN25-203B

    11340S

    589229

    6397842

    587

    48

    -63

    PW Exploration; keine Mineralisierung >0,05

    PLN25-204

    11295S

    589389

    6398003

    583

    47

    -63

    PW Exploration; keine Mineralisierung >0,05

    PLN25-206

    11325S

    589315

    6397929

    584

    48

    -65

    PW Exploration; keine Mineralisierung >0,05

    PLN25-207

    11505S

    589481

    6397809

    587

    46

    -66

    621,0

    621,5

    0,50

    0,06

    PLN25-208

    11205S

    589824

    6398440

    579

    43

    -70

    PW Exploration; keine Mineralisierung >0,05

    PLN25-209

    11280S

    589344

    6398000

    583

    44

    -70

    PW Exploration; keine Mineralisierung >0,05

    PLN25-209A

    11280S

    589343

    6397999

    583

    47

    -71

    PW Exploration; keine Mineralisierung >0,05

    PLN25-210

    11280S

    589341

    6397997

    583

    47

    -73

    357,0

    357,5

    0,50

    0,18

     

     

     

     

     

     

     

    364,0

    364,5

    0,50

    0,13

     

     

     

     

     

     

     

    369,5

    370,0

    0,50

    0,06

     

     

     

     

     

     

     

    382,5

    383,0

    0,50

    0,08

     

     

     

     

     

     

     

    388,5

    394,5

    6,00

    0,14

    PLN25-211

    11340S

    589409

    6397962

    586

    46

    -75

    PW Exploration; keine Mineralisierung >0,05

    PLN25-212

    11310S

    589368

    6397970

    584

    40

    -72

    364,0

    375,0

    11,00

    0,10

     

     

     

     

     

     

     

    378,0

    388,0

    10,00

    0,12

     

     

     

     

     

     

     

    394,0

    400,0

    6,00

    0,12

    PLN25-213

    11325S

    589359

    6397959

    584

    46

    -73

    Vorbohrung für Keilbohrung unten

    PLN25-213W1

    11325S

    589359

    6397959

    584

    46

    -73

    279,0

    279,5

    0,50

    0,08

     

     

     

     

     

     

     

    326,0

    326,5

    0,50

    0,07

    PLN25-214

    11340S

    589404

    6397978

    584

    46

    -75

    PW Exploration; keine Mineralisierung >0,05

    PLN25-215

    090S

    587849

    6410603

    546

    348

    -59

    249,5

    250,0

    0,50

    0,08

    PLN25-216

    075S

    587778

    6410712

    546

    55

    -64

    211,5

    212,0

    0,50

    0,12

    PLN25-217

    11280S

    589393

    6398026

    584

    34

    -85

    340,5

    341,0

    0,50

    0,06

     

     

     

     

     

     

     

    355,0

    358,5

    3,50

    0,07

     

     

     

     

     

     

     

    361,5

    363,0

    1,50

    0,05

     

     

     

     

     

     

     

    365,0

    366,0

    1,00

    0,07

     

     

     

     

     

     

     

    369,5

    375,0

    5,50

    0,19

     

     

     

     

     

     

     

    377,5

    384,0

    6,50

    0,14

     

     

     

     

     

     

     

    388,5

    392,0

    3,50

    0,41

     

     

     

     

     

     

     

    395,5

    396,0

    0,50

    0,11

     

     

     

     

     

     

     

    400,0

    403,5

    3,50

    0,30

     

     

     

     

     

     

    inkl.

    400,5

    401,0

    0,50

    1,04

     

     

     

     

     

     

     

    406,0

    406,5

    0,50

    0,07

     

    Parameter der Analyse:

    1: Minimale Mächtigkeit von 0,5 m

    2: Cutoff-Gehalt: 0,05 % U3O8 (Gew.-%)

    3: Maximale interne Verwässerung: 2,0 m

     

    Karte 1. Bohrlöcher der Zone Tetra mit Untersuchungsergebnissen

     

    Karte 2. Explorationsbohrlöcher der Zone Tetra mit Untersuchungsergebnissen

     

    Karte 3. Bohrlöcher der Zone JR mit Untersuchungsergebnissen

     

    Karte 4. Explorationsbohrlöcher A1/B1

     

    Die Proben aus dem Bohrkern werden vor Ort in zwei Hälften geteilt. Soweit möglich, werden die Proben bohrlochabwärts in Abständen von 0,5 m standardisiert entnommen. Eine Hälfte der geteilten Probe wird an SRC Geoanalytical Laboratories (eine nach SCC ISO/IEC 17025: 2005 akkreditierte Einrichtung) in Saskatoon, SK, versandt, während die andere Hälfte zu Referenzzwecken vor Ort verbleibt. Die Analyse umfasst eine 63-Element-Suite, unter anderem Bor mittels ICP-OES, Uran mittels ICP-MS und eine Goldanalyse mittels ICP-OES und/oder AAS.

     

    Das Unternehmen betrachtet Uranmineralisierungen mit einem Gehalt von mehr als 1,0 Gew.-% U3O8 als „hochgradig“ und solche mit einem Gehalt von mehr als 20,0 Gew.-% U3O8 als „ultrahochgradig“.

     

    Alle angegebenen Tiefenmessungen sind Bohrlochmessungen, die wahren Mächtigkeiten müssen noch bestimmt werden.

     

    Über das Projekt Patterson Lake North:

     

    Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Patterson Lake North (PLN) mit einer Fläche von 44.613 Hektar befindet sich am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens in der Nähe der hochgradigen Uranlagerstätten Triple R von Paladin und Arrow von NexGen Energy, einem Gebiet, das dabei ist, sich zum nächsten wichtigen Entwicklungsgebiet für neue Uranbetriebe im Norden von Saskatchewan zu entwickeln. Das Projekt PLN umfasst das 4.074 Hektar große Konzessionsgebiet Patterson Lake North, in dem die Uranentdeckung der Zone JR lagert, ca. 23 km nordwestlich der Lagerstätte Triple R von Paladin, das 19.864 Hektar große Konzessionsgebiet Minto und das 20.675 Hektar große Konzessionsgebiet Broach, in dem sich die Zone Tetra befindet, die neueste Entdeckung von F3, 13 km südlich der Zone JR. Alle drei Konzessionsgebiete, aus dem das Projekt PLN besteht, haben einen Zugang über die Provinzstraße 955.

     

    Qualifizierte Sachverständige:

     

    Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen gemäß National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens von Raymond Ashley, P.Geo., President & COO von F3 Uranium Corp, einem qualifizierten Sachverständigen, genehmigt. Herr Ashley hat die veröffentlichten Daten geprüft und genehmigt.

     

    Diese Pressemitteilung kann sich auf benachbarte Konzessionsgebiete beziehen, an denen F3 Uranium keine Beteiligung hält, und der qualifizierte Sachverständige war nicht in der Lage, die Informationen zu diesen Konzessionsgebieten zu überprüfen. Die Mineralisierung auf diesen benachbarten Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung im PLN-Projekt. Weitere Informationen zum PLN-Projekt finden Sie im Bericht mit dem Titel „Technical Report on the Patterson Lake North Project, Northern Saskatchewan, Canada” (Technischer Bericht zum Patterson Lake North-Projekt, Nord-Saskatchewan, Kanada), der von SLR International Corporation erstellt wurde, mit einem Unterzeichnungsdatum vom 25. Januar 2023 und einem Datum des Inkrafttretens vom 20. November 2023, verfügbar unter www.sedarplus.ca und erstellt in Übereinstimmung mit NI 43-101.

     

    Über F3 Uranium Corp.:

     

    F3 ist ein Uranexplorationsunternehmen, das sich auf die hochgradige Zone JR und die neu entdeckte Zone Tetra, 13 km südlich im Gebiet PW in seinem Projekt Patterson Lake North (PLN) im westlichen Athabasca-Becken, konzentriert. F3 verfügt derzeit über 3 Konzessionsgebiete im Athabasca-Becken: Patterson Lake North, Minto und Broach. Auf der westlichen Seite des Athabasca-Beckens in Saskatchewan lagern einige der weltweit größten hochgradigen Uranlagerstätten, unter anderem das Projekt Triple R von Paladin und das Projekt Arrow von NexGen.

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen

     

    Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich der zukünftigen Leistung, einschließlich Aussagen über die Eignung des Konzessionsgebiets für die Exploration, zukünftige Zahlungen, die Ausgabe von Aktien und Arbeitsverpflichtungsfonds sowie den Abschluss einer endgültigen Optionsvereinbarung in Bezug auf das Konzessionsgebiet, sind „zukunftsgerichtete Aussagen“. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen der Unternehmensleitung auf der Basis der ihr derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

     

    Die TSX Venture Exchange und die Canadian Securities Exchange haben den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

     

    F3 Uranium Corp.

    750-1620 Dickson Avenue

    Kelowna, BC V1Y9Y2

     

    Kontaktdaten

    Investor Relations

    Telefon: 778 484 8030

    E-Mail: ir@f3uranium.com

     

    IM NAMEN DES BOARDS

    “Dev Randhawa”

     

    Dev Randhawa, CEO

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die F3 Uranium (Old) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,079EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.





    F3 – durchteuft 2,5 m mit 10,2 % U3O8 innerhalb von 3,4 % über 8,5 m in der Zone JR Untersuchungsergebnisse aus der Zone Tetra: 26,5 m Mineralisierung, einschließlich 1,04 % über 0,5 m Kelowna, British Columbia – 15. Dezember 2025 / IRW-Press / F3 Uranium Corp (TSV: FUU) (OTCQB: FUUFF) („F3" oder „das Unternehmen") freut sich, die …
