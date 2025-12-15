    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanofi AktievorwärtsNachrichten zu Sanofi
    BARCLAYS stuft SANOFI auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi nach mehreren Neuigkeiten zum MS-Mittel Tolebrutinib mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Sowohl der Forschungsmisserfolg in der einen MS-Form (PPMS), als auch die weitere Verzögerung in der US-Zulassungsprüfung in der anderen (nrSPMS) seien enttäuschend, schrieb Shirley Chen am Montag. Sie hatte für beide Indikationen einen Risiko-adjustierten Umsatz von 3,2 Milliarden Euro in ihrem Bewertungsmodell. Dies entspreche 3 Prozent des Kapitalwerts der Franzosen./ag/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 08:46 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 08:46 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,43 % und einem Kurs von 81,08EUR auf Tradegate (15. Dezember 2025, 11:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Shirley Chen
    Analysiertes Unternehmen: SANOFI
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 105
    Kursziel alt: 105
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


