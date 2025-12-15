    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLIR Life Sciences AktievorwärtsNachrichten zu LIR Life Sciences
    LIR Life Sciences reicht provisorische Patentanmeldung ein - transdermale Therapien als wegweisende Investmentchance?

    Foto: adobe.stock.com
    Lüdenscheid (ots) - Lir Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9)
    LIR oder das Unternehmen, gibt bekannt, dass es eine provisorische
    Patentanmeldung eingereicht hat, die eine nadelfreie Verabreichungsplattform für
    "GLP"/"GIP"-basierte Therapien bei Adipositas und Stoffwechselerkrankungen
    abdecken soll. "GLP" (Glukose-abhängiges insulinotropes Polypeptid) und "GIP"
    (Glucagon-like Peptide-1) sind beides Hormone im Darm, die als Inkretine
    bezeichnet werden und nach dem Essen freigesetzt werden. Beide wirken, indem sie
    die Bauchspeicheldrüse dazu anregen, mehr Insulin auszuschütten, was zur Senkung
    des Blutzuckerspiegels beiträgt.

    Die Patentanmeldung dient dem Schutz des LIR-Ansatzes zur transdermalen
    Verabreichung dieser Therapien mit dem Ziel, Injektionen zu ersetzen oder deren
    Häufigkeit signifikant zu reduzieren. Der provisorische Antrag beschreibt die
    Kombination etablierter "GLP"/"GIP"-Medikamente gegen Adipositas und
    Typ-2-Diabetes mit einer proprietären Trägertechnologie, welche die äußere
    Hautschicht durchdringt und Wirkstoffe in therapeutischer Konzentration in den
    Blutkreislauf einbringt. Dies umfasst transdermale Darreichungsformen wie
    Pflaster, Cremes oder Gele. Die Anmeldung deckt sowohl die spezifischen
    Formulierungen als auch die Verabreichungsmethoden für "GLP"/"GIP"-basierte
    Therapien und verwandte Peptidwirkstoffe ab.

    Aus strategischer Entwicklungsperspektive unterstützt diese provisorische
    Patentanmeldung LIRs übergeordnetes Ziel, eine vielseitige Plattform-Technologie
    statt eines Einzelprodukts zu etablieren. Durch die Fokussierung auf die gesamte
    "GLP"/"GIP"-Wirkstoffklasse ist die Technologie auf Kompatibilität mit mehreren
    bestehenden und künftigen "GLP"- und "GIP"-basierten Arzneimitteln sowie auf
    potenzielle Kombinationspräparate ausgerichtet.

    Der provisorische Antrag flankiert zudem das laufende präklinische Programm des
    Unternehmens, einschließlich der kürzlich angekündigten kontrollierten
    Vergleichsstudie an Mäusen (siehe Pressemitteilung vom 10. Dezember 2025). Diese
    Studie evaluiert, ob eine mittels zellpenetrierender Peptide ("CPP") aktivierte
    transdermale Formulierung einer "GLP"/"GIP"-basierten Therapie im
    Kleintiermodell eine relevante biologische Aktivität im standardisierten
    Glukosetoleranztest demonstrieren kann. Die gewonnenen Daten sollen die finale
    Formulierungswahl informieren und den Übergang vom vorläufigen Patentschutz zu
    umfassender Langzeit-Patentabdeckung sowie potenziellen "IND"-Zulassungsarbeiten
    ("Investigational New Drug") unterstützen.

    Für Patienten und Gesundheitssysteme liegt das langfristige Programmziel in der
    Vereinfachung von Initiierung und Fortführung hochwirksamer
    "GLP"/"GIP"-basierter Adipositasbehandlungen. Nadelfreie, topisch applizierbare
    Optionen könnten die Belastung durch repetitive Injektionen reduzieren, die
    Therapieadhärenz in der klinischen Praxis verbessern und den Zugang in Settings
    erweitern, in denen injektionsbasierte Programme schwerer zu implementieren
    sind.

    Edward Mills, CEO von LIR Life Sciences, kommentierte:

    "Diese provisorische Patentanmeldung ist ein Schritt zur Sicherung des Schutzes
    unserer Verabreichungsplattform, die für die Weiterentwicklung von
    Formulierungen unerlässlich ist, mit denen GLP/GIP-basierte Therapien durch die
    Haut in den systemischen Kreislauf gelangen können" .

    Revolutionäre Adipositasbehandlung durch nadelfreie Innovationen

    Der Fokus von Lir Life Sciences Corp. liegt auf der Erforschung und Entwicklung
    skalierbarer und erschwinglicher Therapien zur Behandlung der Fettleibigkeit
    (Adipositas) unter Verwendung neuartiger Methoden der Wirkstoffverabreichung.
    Das Unternehmen entwickelt aktuell ein transdermales Pflaster sowie andere
    neuartige Verabreichungssysteme, die "GLP-1" nachahmen. "GLP-1" ist ein
    natürlich vorkommendes Hormon, das zur Regulierung des Appetits und des
    Blutzuckerspiegels beiträgt. Diese Therapien könnten möglicherweise eine
    Alternative zu injizierbaren Medikamenten darstellen. Ziel ist es, den Zugang,
    die Therapietreue und die Kosteneffizienz sowohl in Industrieländern als auch in
    Schwellenmärkten zu verbessern. LIR Life Sciences ist es ein Anliegen, die
    weltweite Belastung durch Adipositas mit praktischen Lösungen auf Grundlage
    bewährter Wirkstoffe und fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse zu
    bekämpfen.

    Der Markt für Medikamente gegen Adipositas, der ausschließlich Arzneimittel zur
    Gewichtsreduktion umfasst, wird bis 2030 voraussichtlich 95 Milliarden US-Dollar
    erreichen.

    Das biopharmazeutische Unternehmen entwickelt innovative, nadelfreie
    Arzneimittelverabreichungssysteme, um die Behandlung von Adipositas und damit
    verbundenen Stoffwechselerkrankungen zu revolutionieren. Das führende Produkt
    des Unternehmens, "LIR001", ist eine "GLP-1-Therapie", die für die transdermale
    Anwendung mittels Pflaster und alternativer Applikationsformen entwickelt wird.
    Diese firmeneigenen Systeme bieten sichere, wirksame und kostengünstige
    Alternativen zu injizierbaren "GLP-1-Medikamenten", die derzeit den Markt
    dominieren, aber für viele Patienten weiterhin teuer und schwer zugänglich sind.
    Durch die Fokussierung auf patientenfreundliche Technologien arbeitet das
    Unternehmen daran, die Adipositasbehandlung weltweit zugänglicher und besser
    verträglich zu machen.

    Das Problem: Zugänglichkeit und Kosten der Adipositasbehandlung

    Adipositas hat sich zu einer der dringlichsten gesundheitlichen
    Herausforderungen weltweit entwickelt. Laut der "World Obesity Federation"
    werden bis 2035 voraussichtlich mehr als 4 Milliarden Menschen von Adipositas
    betroffen sein.

    Obwohl "GLP-1-Rezeptoragonisten" vielversprechende Ergebnisse bei der
    Gewichtsreduktion gezeigt haben, sind sie aufgrund ihrer Injektionsform und des
    hohen Preises für den Großteil der Weltbevölkerung unerschwinglich. Im Jahr 2023
    beliefen sich die Ausgaben für "GLP-1-Therapien" in den USA auf 71,7 Milliarden
    US-Dollar, wobei rund 20 Millionen Menschen diese Medikamente einnahmen.

    In Entwicklungsländern, wo die Gesundheitsbudgets ohnehin schon knapp sind,
    bleiben diese Therapien gänzlich unerschwinglich. Dieser Mangel an bezahlbaren,
    nadelfreien Alternativen unterstreicht den Bedarf an neuen
    Verabreichungsmethoden, die den Zugang zur Gesundheitsversorgung erleichtern.

    LIRs Lösung: Nadelfreie "GLP-1"-Verabreichung

    LIR Life Sciences begegnet diesem Problem mit einer firmeneigenen transdermalen
    Pflasterplattform, die die Aufnahme von Wirkstoffen wie "GLP-1" über die Haut
    ermöglicht und somit Injektionen überflüssig macht. Diese Technologie soll die
    Therapietreue der Patienten verbessern, die Behandlungskosten senken und den
    Zugang zur Versorgung weltweit erweitern. Zusätzlich zu seinem transdermalen
    Programm entwickelt das Unternehmen alternative Formulierungen, die weitere
    komfortable und nicht-invasive Verabreichungsmethoden für die "GLP-1-Therapie"
    bieten. Gemeinsam positionieren diese Plattformen Lir Life Sciences an der
    Spitze der nächsten Generation von "GLP-1-Behandlungen", die auf Zugänglichkeit,
    Einfachheit und Patientenkomfort ausgerichtet sind.

    Erhebliche Marktchancen

    Der globale Markt für "GLP-1-Rezeptoragonisten" wächst nach der Zulassung neuer
    Indikationen zur Behandlung von Adipositas durch die "FDA" rasant. Derzeit sind
    keine GLP-1-Pflaster oder andere transdermale Formulierungen von der "FDA"
    zugelassen. Diese Lücke bietet eine klare Chance für frühe Marktteilnehmer. Der
    "GLP-1-Markt" wird Prognosen zufolge bis 2030 ein Volumen von 95 Milliarden
    US-Dollar erreichen, und innovative Verabreichungstechnologien wie die von Lir
    Life Sciences werden voraussichtlich eine wichtige Rolle für dieses Wachstum
    spielen. Durch die Kombination bewährter Pharmakologie mit innovativer
    Verabreichungstechnologie ist das Unternehmen bestens positioniert, um in einem
    schnell wachsenden Sektor Wertschöpfung zu generieren und gleichzeitig
    ungedeckte Patientenbedürfnisse zu erfüllen.

    Globale Reichweite und Zielmärkte

    Lir Life Sciences konzentriert sich auf Regionen mit hohen Adipositasraten und
    eingeschränktem Zugang zu injizierbaren Therapien, darunter Nordamerika, Europa,
    Australien sowie der Nahe Osten, Afrika, Südostasien und Lateinamerika. Die
    kostengünstigen und leicht zugänglichen Verabreichungssysteme des Unternehmens
    sind auf Skalierbarkeit und vereinfachte Logistik ausgelegt und unterstützen
    sowohl die lokale als auch die globale Anwendung. Dieser Ansatz ermöglicht es
    dem Unternehmen, eine breit angelegte Vermarktungsstrategie zu verfolgen, die
    Partnerschaften mit Gesundheitsdienstleistern, Nichtregierungsorganisationen und
    Pharmaunternehmen weltweit umfasst.

    Innovationsoffensive gestartet: Wirkt sich das noch mehr auf den Kurs aus?

    Lir Life Sciences Corp. hat sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit führendes
    Unternehmen für zugängliche, nadelfreie Behandlungen von
    Stoffwechselerkrankungen zu werden. Durch den Einsatz von Innovationen zur
    Reduzierung der Kosten und Komplexität der Adipositastherapie möchte das
    Unternehmen den Zugang für Millionen von Menschen erweitern, denen derzeit
    wirksame Behandlungsoptionen fehlen. Durch seine Partnerschaften,
    Forschungsprogramme und regulatorischen Rahmenbedingungen arbeitet Lir Life
    Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9) daran, die Lücke zwischen
    Innovation und Zugänglichkeit zu schließen und damit eine Grundlage für
    langfristiges Wachstum und positive Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit
    zu schaffen.

    Rechtliche Angaben zu der Veröffentlichung

    Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer
    Werbekampagne des Emittenten LIR Life Sciences Corp. und richtet sich an
    erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. Die vorliegende Mitteilung darf
    keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet
    werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die Objektivität des Erstellers
    beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt " Interessen /
    Interessenkonflikte ").

    Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert
    ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen
    erstmaligen Verbreitung.

    Identität des Verbreiters und Erstellers: MCS Market Communication Service GmbH,
    eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter der Nummer HRB
    11340 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder
    Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der
    Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige
    Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als " Verbreiter " bezeichnet).

    Interessen / Interessenskonflikte

    Der Verbreiter erhält vom Emittenten für die Verbreitung der Marketingmitteilung
    eine fixe Vergütung. Der Verbreiter und/oder mit ihr verbundene Unternehmen
    wurden vom Emittenten bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der
    vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch den
    Emittenten ist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht sichergestellt. Dies
    begründet laut Gesetz auf Seiten der Verbreiter bzw. des verantwortlichen
    Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

    Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von
    Verbreiter , deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen
    Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien des
    Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es
    besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht,
    diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu
    verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit
    weitere Wertpapiere hinzuzukaufen.

    Der Verbreiter handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund
    entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen
    des besprochenen Emittenten halten können. Dies begründet laut Gesetz einen
    Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Verbreiter
    noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen
    Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle
    Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat der Emittent auch
    keinen Einfluss.

    Der Verbreiter hat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder
    in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Verbreiter der Mitteilung
    besitzt/hält weder unmittelbar noch mittelbar (beispielsweise über verbundene
    Unternehmen, in abgestimmter Art und Weise) Aktienpositionen des besprochenen
    Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Verbreiters der Mitteilung
    weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder
    Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt.

    Weder der Verbreiter , noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei
    der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen),
    noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben
    konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die
    die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des
    Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an
    über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en
    die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen
    Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend,
    war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den
    Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung
    über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A
    und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen
    zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein
    Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.

    Emittent: LIR Life Sciences Corp.

    Datum der erstmaligen Verbreitung: 04.12.2025

    Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 10:22 Uhr

    Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

    Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten
    Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur
    Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten
    Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind
    nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten
    Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen
    weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Informationsquellen:
    Informationsquellen des Verbreiters und Erstellers sind Angaben und
    Informationen des Emittenten , in- und ausländische Wirtschaftspresse,
    Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u.
    a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen
    und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines
    ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt
    öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen
    Faktoren erstellt.

    Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten
    verbundenen Risiken

    Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können,
    kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen
    Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

    Natürlich gilt es zu beachten, dass der Emittent in der höchsten denkbaren
    Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze
    auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle
    Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht.
    Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig
    Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können.
    Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten
    Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des
    Handels drohen.

    Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals

    Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die
    der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht,
    stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine
    Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen
    Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist
    die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw.
    der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise
    resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.

    Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind.
    Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen
    Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von
    politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu
    erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten
    Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer
    Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen
    in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust
    erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre
    Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.

    Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter
    enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt
    wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler,
    Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren
    Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und
    Beurteilungen.

    Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und
    Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares
    Recht äußerstenfalls Zulässigen kann der Verbreiter nicht haftbar gemacht werden
    für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder
    Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn,
    Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen
    anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service
    und Materialien zu verwenden entstanden sind.

    Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer
    historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden
    werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten
    könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht
    unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die
    getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht
    auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre
    der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

    Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch
    nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vom
    Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen
    treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr.

    Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen
    und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es
    handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf
    ausgewogene Durchdringung der Materie.

    Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf
    eigenes Risiko nutzt und der Verbreiter keine Haftung übernimmt.

    Der Verbreiter behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche
    von ihm verbreitet werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu
    erweitern oder zu entfernen. Der Verbreiter schließt ausdrücklich jede
    Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die
    darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung
    gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch
    konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente
    Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder
    des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung.

    Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten , des Erstellers
    oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die
    Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem
    sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb
    dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut
    diversifizierten Depot.

    Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen
    Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische
    Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK
    Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich
    abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene
    Profitrader.

    Begriffsbestimmungen

    Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien
    nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten
    (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien
    vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:

    Sell : Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung,
    dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten
    könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all
    diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.

    Hold : Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial
    für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

    Buy : Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg
    der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

    Strong Buy : Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum
    Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers
    verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen
    derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.

    Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der
    Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde
    gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt
    keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LIR Life Sciences Aktie

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LIR Life Sciences Aktie um +20,01 % verändert.

    Die Marktkapitalisierung von LIR Life Sciences bezifferte sich zuletzt auf 27,89 Mio..

    Die Marktkapitalisierung von LIR Life Sciences bezifferte sich zuletzt auf 27,89 Mio..




