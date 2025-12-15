JPMorgan: Big-Tech ist auch 2026 der Knaller!

JPMorgan-Analyst Doug Anmuth ist überzeugt, dass das KI-Thema weiterhin eine überdurchschnittliche Entwicklung von Qualitätswachstums-, Momentum- und Magnificent Seven-Aktien antreiben wird.

Jüngste Sorgen über hohe Bewertungen und die tatsächliche Rendite von Investitionen in Künstliche Intelligenz haben innerhalb des Sektors zu einer stärkeren Differenzierung zwischen Gewinnern und Verlierern geführt.

In einer aktuellen Kundenmitteilung warnte er jedoch zugleich vor einer zunehmenden Überfüllung und Konzentration im Markt. Nach Ansicht von Anmuth werden die breiter angelegten Produktivitätsgewinne durch KI von Investoren bislang unterschätzt.

Alphabet, die Google-Muttergesellschaft, ist der erste von JPMorgan mit Overweight bewertete Titel. Das Kursziel von 385 US-Dollar entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 24,5 Prozent.

Die Alphabet-Aktie hat seit Jahresbeginn um 63,4 Prozent zugelegt und ist damit der stärkste Wert innerhalb der Magnificent Seven. Zuletzt griffen Anleger verstärkt zu, beflügelt von der erfolgreichen Einführung des KI-Modells Gemini 3, des Bildgenerierungs- und Bearbeitungsmodells Nano Banana Pro, des neuesten firmeneigenen Chips sowie dem wachsenden Geschäft mit Tensor Processing Units (TPUs). JPMorgan zeigt sich besonders optimistisch hinsichtlich der "Full-Stack-KI-Strategie" des Konzerns, die auf diesen Produkten aufbaut.

Zudem dürfte ein starkes Wachstum der Suchanfragen infolge der KI-gestützten Google AI Overviews das Such- und Werbegeschäft weiter antreiben. Auch eine dynamische Entwicklung bei YouTube- und Google-One-Abonnements könnte der Aktie zusätzlichen Rückenwind verleihen, so die Analysten.

Amazon zählt ebenfalls zu den Top-Empfehlungen von JPMorgan für das kommende Jahr.

Nach Einschätzung der Bank wird die Amazon-Aktie derzeit attraktiv bewertet, da sie mit einem Plus von lediglich 3,1 Prozent im laufenden Jahr deutlich hinter dem Gesamtmarkt zurückgeblieben ist. Amazon Web Services dürfte von KI-getriebenem Wachstum profitieren. JPMorgan erwartet, dass der Konzern seine Gigawatt-Kapazität bis 2027 verdoppelt und dass der neue Trainium3-Chip bei KI-Anwendungen eine um 40 Prozent bessere Leistung als sein Vorgänger Trainium2 liefern wird.

Das Kursziel von 305 US-Dollar impliziert für die Aktie ein Kurspotenzial von rund 34 Prozent gegenüber dem jüngsten Schlusskurs.

Ebenfalls in die engere Auswahl schafften es DoorDash und Spotify, die beide von JPMorgan mit Overweight bewertet werden.

Anmuth rechnet damit, dass der Bruttobestellwert von DoorDash in den USA zwischen 2025 und 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 18 Prozent steigt – unter anderem dank wachsender monatlich aktiver Nutzer. Zudem stecke das Werbegeschäft von DoorDash im Vergleich zu Wettbewerbern noch in den Anfängen. Kursziel von JPMorgan für DoorDash ist 300 US-Dollar, das entspricht einer Upside für die Papiere von rund 33 Prozent.

Spotify wiederum dürfte laut Anmuth von einem starken Zuwachs bei monatlich aktiven Nutzern sowie steigenden Abonnentenzahlen im kommenden Jahr profitieren. Die Umsätze des Streaming-Anbieters sollten zudem durch den Ausbau neuer Geschäftsfelder in den Bereichen Musik, Podcasts, Hörbücher, Video und weiteren Segmenten Rückenwind erhalten. Das Kursziel von JPMorgan für Spotify liegt bei 805 US-Dollar, somit sehen die Analysten hier ein Potenzial für den Kurs von rund 35 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

