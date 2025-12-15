    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wadephul

    Es lohnt jede Anstrengung, den Krieg zu beenden

    Für Sie zusammengefasst
    • Gespräche über Friedensschluss in der Ukraine intensiv.
    • Ungewissheit über Putins Willen zum Frieden bleibt.
    • Tragfähige Lösung für zukünftigen Frieden notwendig.
    BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat die Bedeutung der Gespräche über einen möglichen Friedensschluss in der Ukraine betont und zugleich auf bestehende Ungewissheiten hingewiesen. "So ernsthaft wie jetzt waren die Verhandlungen noch nie. Sie werden sehr intensiv geführt", sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.

    "Es ist substanziell, aber ob es erfolgreich sein wird, das werden wir erst am Ende der Woche wissen. Es lohnt aber natürlich jede Anstrengung in dieser historischen Situation, dieses schreckliche Sterben endlich zu beenden und diesen Krieg zu einem Ende zu bringen."

    In Berlin laufen derzeit Verhandlungen unter Einbeziehung von US-Unterhändlern und der Ukraine mit Präsident Wolodymyr Selenskyj.

    "Was wir bis heute nicht wissen: ob es wirklich einen ernsthaften Willen von Wladimir Putin gibt, diesen Krieg zu beenden", sagte Wadephul mit Blick auf den Kremlchef. "Er hat ja noch nicht mal einen Waffenstillstand jetzt eingeräumt und eingehalten."

    "Tragfähige Lösung herbeiführen"

    Selenskyj wollte bei den Gesprächen vor allem seine jüngsten Vorschläge zum Friedensplan von US-Präsident Donald Trump erörtern. Kiew zufolge geht es um einen 20-Punkte-Plan, an dessen Ende ein Waffenstillstand stehen soll. Der ukrainische Präsident, seine Berater und US-Vertreter hatten am Sonntag mit Gesprächen in Berlin begonnen. Die US-Delegation wird vom Sondergesandten Steve Witkoff und Trump-Schwiegersohn Jared Kushner angeführt.

    "Es geht nicht darum, nur allein diesen Krieg zu beenden, das ist natürlich richtig und notwendig und sinnvoll, sondern auch eine Lösung herbeizuführen, die tragfähig ist für die Zukunft", sagte Wadephul dem Sender. "Wir müssen verhindern, dass das ein Ergebnis ist, das in der Ukraine als Schmach, als Demütigung empfunden wird, sonst wäre das nicht tragbar." Außerdem müsse verhindert werden, dass Putin ermutigt werde, erneut anzugreifen. "Und das ist ambitioniert, und das ist herausfordernd, das ist nicht ganz einfach."/cco/DP/nas






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
