Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 15.12.25
Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 15.12.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (+0,29 %) genz vorne. Gefolgt von Bechtle (-0,32 %), Gold (+0,92 %), Silber (+2,89 %), Tesla (+1,00 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|VK09NT
|Long
|6,24
|384,90 Tsd.
|Gold
|SX77X3
|Long
|3,59
|318,99 Tsd.
|Tesla
|PL08N4
|Short
|30,17
|130,64 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|DAX Performance
|PL7WGH
|Long
|6,60
|71,58 Tsd.
|NASDAQ 100
|SU58DW
|Long
|8,91
|68,95 Tsd.
|Platin
|PL7LT8
|Long
|5,64
|63,75 Tsd.
|TUI AG
|SU7921
|Long
|3,44
|45,27 Tsd.
|Amazon Inc
|SW703Q
|Long
|6,79
|9,60 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Bechtle
|
Classic
|LB464B
|357,10 Tsd.
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|200,45 Tsd.
|AXA S.A.
|
Classic
|SY2UC7
|113,88 Tsd.
|STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR)
|
Bonus Garantie
|PU999D
|103,02 Tsd.
|SAP SE
|
Sonstige
|DK1F36
|98,95 Tsd.
