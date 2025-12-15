    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI

    Besonders beachtet!

    2305 Aufrufe 2305 0 Kommentare 0 Kommentare

    TUI - Aktie legt am 15.12.2025 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die TUI Aktie bisher um +6,67 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TUI Aktie.

    Besonders beachtet! - TUI - Aktie legt am 15.12.2025 stark zu
    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

    TUI aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 15.12.2025

    Mit einer Performance von +6,67 % konnte die TUI Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,09 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TUI Aktie. Nach einem Plus von +0,09 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 8,7610, mit einem Plus von +6,67 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    28.242,79€
    Basispreis
    2,01
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32.210,56€
    Basispreis
    2,08
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der TUI Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +2,56 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TUI Aktie damit um -1,13 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,28 %. Im Jahr 2025 gab es für TUI bisher ein Minus von -1,54 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,64 % geändert.

    TUI Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,13 %
    1 Monat +6,28 %
    3 Monate +2,56 %
    1 Jahr -3,74 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die TUI Aktie, insbesondere um die aktuelle Kursentwicklung, die durch hohes Handelsvolumen und mögliche Short-Squeeze-Effekte gekennzeichnet ist. Zudem wird die Strategie des Unternehmens, auf eigenfinanzierte Flugzeuge zu setzen, als positiv für die Ertragslage bewertet. Kritische Stimmen hinterfragen jedoch die Effizienz und das Kostenmanagement des Unternehmens.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TUI eingestellt.

    Zur TUI Diskussion

    Informationen zur TUI Aktie

    Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,42 Mrd.EUR € wert.

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 15.12.25


    In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 15.12.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

    Börsenstart Europa - 15.12. - FTSE Athex 20 stark +1,96 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    TUI Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TUI

    +6,04 %
    -1,56 %
    +6,40 %
    +2,19 %
    -3,70 %
    -1,17 %
    -35,90 %
    -81,97 %
    +30,93 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! TUI - Aktie legt am 15.12.2025 stark zu Am heutigen Handelstag konnte die TUI Aktie bisher um +6,67 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TUI Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     