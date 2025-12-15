TUI - Aktie legt am 15.12.2025 stark zu

Mit einer Performance von +6,67 % konnte die TUI Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,09 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TUI Aktie. Nach einem Plus von +0,09 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 8,7610€, mit einem Plus von +6,67 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der TUI Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +2,56 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TUI Aktie damit um -1,13 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,28 %. Im Jahr 2025 gab es für TUI bisher ein Minus von -1,54 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,64 % geändert.

TUI Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,13 % 1 Monat +6,28 % 3 Monate +2,56 % 1 Jahr -3,74 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die TUI Aktie, insbesondere um die aktuelle Kursentwicklung, die durch hohes Handelsvolumen und mögliche Short-Squeeze-Effekte gekennzeichnet ist. Zudem wird die Strategie des Unternehmens, auf eigenfinanzierte Flugzeuge zu setzen, als positiv für die Ertragslage bewertet. Kritische Stimmen hinterfragen jedoch die Effizienz und das Kostenmanagement des Unternehmens.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TUI eingestellt.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,42 Mrd.EUR € wert.

TUI Aktie jetzt kaufen?

TUI Aktie jetzt kaufen?

Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.