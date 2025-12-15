    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChina Pacific Insurance (Group) (H) AktievorwärtsNachrichten zu China Pacific Insurance (Group) (H)

    Xinhua Silk Road

    Konferenz im ostchinesischen Wirtschaftszentrum soll aufkeimende regionale M&As beleuchten

    Foto: adobe.stock.com

    BEIJING, 15. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Mit der zunehmenden Dynamik beim Aufbau einer globalen Hochburg für Fusionen und Übernahmen (M&A) erlebte die ostchinesische Wirtschaftsmetropole Schanghai kürzlich ein großes Treffen von Akteuren der M&A-Branche.

    Die Finanzkonferenz für Fusionen und Übernahmen 2025, die genau zum ersten Jahrestag der Veröffentlichung des Dreijahres-Aktionsplans von Shanghai zur Förderung von Fusionen und Übernahmen börsennotierter Unternehmen stattfand, gab Aufschluss über die qualitativen und quantitativen Verbesserungen bei lokalen Fusionen und Übernahmen.

    Wie der auf der Konferenz vorgestellte China M&A Composite Index (2025) zeigte, entfielen von Oktober 2024 bis September 2025 rund 45 Prozent der M&A-Deals in ganz China auf Shanghai und andere Gebiete im Jangtse-Delta.

    Der Wert dieser Fusionen und Übernahmen machte etwa 60 Prozent des vergleichbaren nationalen Gesamtwerts aus, was das Delta, in dem Shanghai und die Provinzen Jiangsu, Zhejiang und Anhui liegen, zu einem der wichtigsten Wachstumsmotoren für den M&A-Markt macht.

    In Anbetracht dieser Tatsache wurde während der Konferenz eine M&A-Allianz von der Shanghai Pudong Development Bank (SPD Bank), der China Pacific Insurance (Group) Co. Ltd. und Guotai Haitong Securities ins Leben gerufen, um größere Chancen auf dem M&A-Markt zu ergreifen.

    Während der Veranstaltung kündigte die Allianz einen Aktionsplan an und versicherte, zwischen 2025 und 2027 landesweit Fusionen und Übernahmen im Wert von über 1,2 Billionen Yuan und in Shanghai im Wert von über 400 Milliarden Yuan zu ermöglichen, wobei die Zahl ihrer Kunden 1200 übersteigen soll.

    Die SPD Bank, die ebenfalls Mitveranstalter der Konferenz ist, gehört zu den Schrittmachern bei der M&A-Finanzierung in China. Bis heute hat das Unternehmen mehr als 100 Milliarden Yuan an M&A-Krediten vergeben, und mit ausstehenden M&A-Krediten in Höhe von mehr als 240 Milliarden Yuan ist der chinesische Kreditgeber bestrebt, die erste Wahl für Unternehmen zu sein, die eine M&A-Finanzierung suchen.

    Die von der Xinhua News Agency Shanghai Bureau und dem China Economic Information Service Shanghai Headquarters organisierte Konferenz war der weiteren Belebung des M&A-Finanzierungsmarktes gewidmet, um den internationalen Finanzplatz Shanghai zu fördern.

    Durch die Zusammenführung von Daten der Kapitalmärkte und der Aktienbörsen soll der oben erwähnte China M&A Composite Index, der die neuesten Entwicklungen des Sektors in Bezug auf Aktivität, Größe, Effizienz, Umfeld und Effektivität abbildet, ein neues M&A-Marktbarometer in China schaffen.

    Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348759.html

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845167/Xinhua_Silk_Road_The_2025_Mergers_and_Acquisitions_Finance_Conference.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-konferenz-im-ostchinesischen-wirtschaftszentrum-soll-aufkeimende-regionale-mas-beleuchten-302642148.html



    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
