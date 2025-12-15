Bessere Bildung bringt Deutschland Milliardenrenditen

Hallo zusammen





Anmerkung nach verfassen meines Posts: Ich habe jetzt deutlich mehr geschrieben, als ich geplant hatte. Eigentlich wollte ich nur auf Holzfelds Frage nach den Wahrscheinlichkeiten antworten. Habe nun aber meine Gesamtsicht verfasst.





Wer direkt meine Sicht auf Wahrscheinlichkeiten wissen will, springt direkt zum Ende des Posts.









------------------------





vorab: ich kann hier nur meine persönliche Meinung wiedergeben. Zwar bemühe ich mich dabei um Neutralität, unterliege aber sicherlich einem gewissen Bias. Ich bin Bayer-long und davon recht überzeugt.





Zu deiner Frage: Der Ausgangspunkt sind grob die 36 EUR, bei denen die Aktie aktuell steht. Da ist sicherlich eine hohe Erwartung bzgl. "Supreme Court nimmt den Fall an" enthalten.





> sollte der Supreme Court den Fall ablehnen, dürfte es direkt signifikant nach unten gehen. Als erste Orientierungsmarke dienen sicherlich die 30 EUR, bei der die Aktie "nach Asundexian" und "vor Solicitor General" notierte. Persönlich rechne ich damit, das dies aber allenfalls ein Haltepunkt wäre. Denn die Ablehnung durch den Supreme Court hätte weitreichende Konsequenzen. Ich persönlich beende im Fall einer Ablehnung durch den Supreme Court sofort mein sämtliches Bayer-Engagement. Aus fundamentalen Gründen. Mir ist dann schlichtweg jeder Ausstiegskurs recht und ich gehe davon aus, dass die Aktie definitiv wieder (deutlich) unter die 30 geht und dort auch bleibt. Mehr noch: den Erlös aus dem Auflösen meines Bayer-Engamenents würde ich 1:1 in einen harten Short stecken. Sofort.





> sollte der Supreme Court annehmen, gehe ich davon aus, dass sich zunächst das restliche "der Supreme Court hat angenommen" Potenzial materialisiert. Ein Sprung irgendwo in den Bereich 40-45 ist da sicherlich möglich. ABER: Das wäre nur der erste Schritt. Denn es geht im Wesentlichen ja nicht darum, dass der Supreme Court annimmt, sondern wie er dann im Verfahren entscheidet. Hier sind dann drei Ausgänge möglich: 1) Der Supreme Court entscheidet, dass ein vollumfänglicher Vorrang des Bundesrechts bzw. der Regulatorik und der Warnung beim Einsatz von Produkten gilt --> Zielzone irgendwo bei 65 -75 2) Der Supreme Court entscheidet, dass ein eingeschränkter Vorrang des Bundesrechts bzw. der Regulatorik und der Warnung beim Einsatz von Produkten gilt. Einschränkung bspw. "gilt nur für Etiketten, nicht aber für andere Kommunikationskanäle"; das würde aber dennoch gleichwohl einer Mehrzahl der aktuell laufenden Klagen (s.u.) den Stecker ziehen --> Zielzone irgendwo bei 55 -65 3) Der Supreme Court entscheidet, dass die Rechtsprechung auf bundesstaatlicher Ebene Vorrang von der Bundesregulatorik hat --> Zielzone unter 30, siehe oben





Nun zu den Wahrscheinlichkeiten. Bitte bedenken, dass die Entscheidung des Supreme Courts im Fall der Annahme wahrscheinlich erst gegen Ende Juni 2026 kommuniziert werden wird. Bis dahin fließt eine Menge Wasser den Rhein hinab und allerlei andere Faktoren können und werden den Kurs beeinflussen. ABER: Die Unsicherheit bzgl. der Glyphosatklagen sind der Haupttreiber für die Bayeraktie. Alles andere ist im Vergleich dazu nur ein Grundrauschen. Daher reicht die simple Annahme: Supreme Court nimmt an und entscheidet später mehr oder weniger deutlich für Bayer --> aufwärts.









Nun zu den Wahrscheinlichkeiten. Dazu möchte ich noch ein wenig ausholen (sorry).





Wichtig ist, dass der Supreme Court nicht die Perspektive hat, dass er über Bayer entscheidet. So sehen wir das - aber nicht der Supreme Court. Es geht auch nicht - nichtmal im Ansatz - darum, ob Glyphosat krebserregend ist. Der Supreme Court ist kein Berufungsgericht!





Der Supreme Court schaut rein auf die Frage, ob das juristische Regelwerk so funktioniert und angewendet wird, wie es "sollte". Bei Bayer geht rein um die Frage, ob Bundesrecht bzw. die Regulatorik der EPA (FIFRA) über der Rechtsprechung auf bundesstaatlicher Ebene steht. Das ist wichtig. Denn das ist der absolute Kern vor dem der Supreme Court steht. Und nichts anderes schaut er sich an!





Zur Erinnerung: Die EPA untersagt die Warnung vor Krebsrisiken, weil sie diese bei sachgemäßer Anwendung nicht sieht. Und genau das ist das Einfallstor für die so genannten "failure-to-warn" Klagen. Das ist die Art von Klage, die die US-Klageindustrie nutzt. Dabei ist der Klagegrund "Bayer hätte warnen müssen". Vor den Juries geht es dann "nur" noch darum, den Anschein zu erwecken, dass Glyphosat irgendwie krebserregend sein könnte, Bayer es irgendwie hätte wissen/ahnen können aber nicht gewarnt hat. Dabei geht es vor allem um Emotionen. Deswegen ist dieser Klageweg vglw. (!) einfach und erfolgversprechend. Es reicht, wenn ein paar Klagen zünden und zu hohen Auszahlungen führen. Die Anwälte streichen meist 30-50% des Schadenersatz ein. Daraus werden dann Fernsehkampagnen bezahlt, um weitere Kläger zu werben (--> "Klageindustrie"). Diese Verfahren werden auf bundesstaatlicher Ebene angestrengt. Und daher steht im Resultat dann eine bundesstaatliche Rechtsprechung, die im Zweifel der Bundesrechtsprechung bzw. Regulatorik der EPA widerspricht. Von diesen Verfahren wurden viele abgeschlossen. Mit verschiedenstem Ausgang. Das konnten wir alle die letzten Jahre mitverfolgen. Im Endeffekt entsteht auf diese Art ein Regime, in dem die bundesstaatlichen Urteile nach und nach die Bundesrechtsprechung aushöhlt bzw. obsolet macht.





Einer dieser Fälle - Hardeman - wurde von Bayer beim Supreme Court angetragen. Auch damals war der Kern des Antrags von Bayer, dass der Supreme Court entscheiden möge ob Bundesrecht vor bundesstaatlicher Rechtsprechung steht. ABER: Der Fall war damals einer der ersten, der durch die Instanzen ging. Der Antrag an den Supreme Court war mehr oder weniger auf einen Einzelfall bezogen. Es gab im Wesentlichen keine konfliktäre Rechtsprechung zwischen den Bundesstaaten. Und der Fall selbst war sehr "evidenzgeladen", so dass der Supreme Court Gefahr gelaufen wäre, über die Glaubwürdigkeit der im Verfahren vorgetragenen Fakten zu entscheiden (siehe oben: er ist kein Berufungsgericht!)





Der Supreme Court hat auch damals den Solicitor General - also letztlich die Bundesregierung - um eine Stellungnahme gebeten. Diese hat sich damals (durchaus etwas überraschend) gegen die Annahme des Falls ausgesprochen.





Dabei ist eines wichtig: Der Supreme Court fragt die Bundesregierung nicht deswegen um ihre Meinung weil er selbst keine hat. Auch nicht, weil er sich unsicher ist (das ist die Elite der Juristen). Er fragt im Wesentlichen bei Fällen, deren Entscheidung weitreichende Konsequenzen haben kann. Denn nur unter frühem Einbeziehen der Regierung ist sichergestellt, dass "alle an einem Strang ziehen" und nicht im Zweifel etwas entschieden wird, was nicht getragen wird.





So weit die Intro und der Blick zurück (nochmal sorry, falls es zu lang ist). Heute - im Fall Durnell - haben wir eine komplett andere Situation: Es wurden viel mehr Urteile gesprochen und mittlerweile gibt es auf Ebene der Bundesstaaten verschiedene Urteile und auch die Berufungsgerichte - hier handelt es sich um Gerichte auf Bundesebene - haben unterschiedlich entschieden.





Damit ist die Situation und der Fall Durnell eigentlich ein Bilderbuch-Fall für den Supreme Court! Hier kann nun grundsätzlich darüber entschieden werden, wie der rechtliche Rahmen in den USA funktionieren und angewandt werden soll. All das stand bei Hardeman noch auf deutlich wackligeren Beinen. Die Situation hat sich entwickelt. Und siehe da: es ist de facto chaotisch und die Gerichte in den Counties und Bundesstaaten hebeln die Bundesrechtsprechung aus. Man könnte fast fragen, wozu man die EPA überhaupt noch benötigt, wenn ihre Weisungen de facto keine Berücksichtung finden. Ebenso muss man weiterdenken: Was werden Unternehmen demnächst tun? Richtig, sie weden vor buchstäblich allen möglichen Risiken auf ihren Produkten warnen, um sich keinerlei Risiko auszusetzen.





Ja, wir alle kennen die berühmten "die Katze nicht in der Mikrowelle trocknen" und "Achtung! Kaffee ist heiß" Fälle. Aber hier fragt sich der Supreme Court letztlich, ob das so gewollt ist. Weit genug ausgeholt Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif Aber wir sehen: der Supreme Court ist kein Berufungsgericht. Er definiert die Interpretation des juristischen Regelwerks.









Wahrscheinlichkeiten - jetzt aber

Und all das wenden wir nun auf die anstehende Entscheidung an.

Der Supreme Court ist sich all dessen bewusst. Er weiß auch, dass eine Entscheidung in diesem Fall deutliche Konsequenzen nach sich zieht. Nur deswegen hat er die Stellungnahme des Solicitor General angefragt.





Sorry, eine Info ist noch wichtig. Zwar entscheidet der Supreme Court zunächst über die Annahme des Falls und erst danach im konkreten Fall selbst. ABER (!) bereits bei der Entscheidung über die Annahme wird abgewogen, ob die 9 Richter später zu einem in der Mehrheit tragfähigen Urteil kommen werden. DAS besprechen die aktuell. Wenn sie sich da nicht sicher sind - gerade bei Fällen großer Tragweite, lehnen sie eher ab. UND sie lehnen historisch gesehen meist dann ab, wenn der Solicitor General dies empfiehlt. Denn dann fehlt gerade das Backing der Bundesregierung für die Sache des Antragstellers.





Was bedeutet dies nun für den konkreten Fall?

> der vorliegende Fall hat mittlerweile eine Dimension angenommen und betrifft Themen, die ihn zu einem Bilderbuch-Fall für den Supreme Court machen. --> Das erhöht die Annahmewahrscheinlichkeit > die Bundesregierung hat sich für die Annahme ausgeprochen. --> Das erhöht die Annahmewahrscheinlichkeit





--> Ich (!) gehe davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Annahme irgendwo über 70% liegt. Es besteht immer die Möglichkeit der Ablehnung. Siehe oben, bspw., falls die Richter signalisieren, dass sie den Fall später eher gegen den Antragsteller entscheiden würden. Oder falls zu viele sich unsicher sind. Kurz - und das ist wichtig! - falls der Ausgang sehr unsicher ist. Es wird gerade über mehr als die reine Annahme entschieden.





Das bringt uns im Entscheidungsbaum (ca. 70% Annahme, ca. 30% Ablehnung) zur eigentlichen Entscheidung.





> wer mir bis hierher gefolgt ist, hat festgestellt, dass bereits die Annahme des Falls eine klare Indikation für die Entscheidung im eigentlichen Verfahren gibt. Nämlich Preemption, also Bundesrecht vor bundesstaatlicher Rechtsprechung





> Im Verfahren ist es wahrscheinlicher, dass der Supreme Court sich für eine weichere Preemption ausspricht. Hier dürfte die Wahrscheinlichkeit bei ca. 70% liegen. Aber auch das würde einen Großteil der Klagen abräumen. Sieg für Bayer. Sonnenschein für die Aktionäre!





> zu ca. 15% harte PReemption, "Sieg auf ganzer Linie", "Preemption für alles, Wort und Meinung der EPA sind überall Gesetz. Zweifelsfälle sind im Sinne der EPA zu entscheiden". Sonennschein und Eiscreme für die Aktionäre!





> zu ca. 15%: keien Preemption, bundesstaatliche Gerichte können und sollen entscheiden was und wie sie wollen. Bayer sieht sich weiter unkalkulierbaren Risiken ausgesetzt UND zudem wissen die Kläger nun, dass es so bald keine Hilfe vom Supreme Court geben wird. Ihr Geschäftsmodell ("Klageindustrie") wird gestärkt





------------------------------





ZUSAMMENFASSUNG





Entscheidung 1 - Annahme j/n 70% Annahme, Zielzone 40-45 30% Ablehnung, Zielzone "unter 30", "der Boden tut sich auf"





Entscheidung 2 - Hauptverfahren - ca. Ende Juni kommuniziert, also auch davon abhängig, wie sich der Markt allgemein entwickelt! 70% weiche Preemption, Zielzone 55-65 15% harte Preemption, Zielzone 65-75 15% keine Preemption, Zielzone "unter 30", "der Boden tut sich auf"



Das alles ist meine ganz persönliche Meinung. Ich hafte für nichts.