GOLDMAN SACHS stuft Argenx auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 794 Euro auf "Buy" belassen. Der Abbruch der Studie mit Vyvgart gegen Endokrine Orbitopathie (EO) sei eine negative Überraschung und stelle auch das Potenzial gegen Morbus Basedow infrage, schrieb Rajan Sharma am Montag. Die Autoantikörper beider Erkrankungen überschnitten sich nämlich. Theoretisch taxiert Sharma die Belastung in ihrem Bewertungsmodell auf etwa 4 Prozent, die Aktien tendierten allerdings bei Forschungsrückschlägen dazu, deutlich zu überschießen./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 08:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,43 % und einem Kurs von 701,4EUR auf Tradegate (15. Dezember 2025, 11:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Rajan Sharma

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 794

Kursziel alt: 794

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

