Das riskante Spiel der Bank of Japan: Droht jetzt ein Markt-Beben?

Die Bank of Japan hat ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf 0,75 Prozent angehoben. Damit liegt der Zinssatz weiterhin deutlich unter der Inflationsrate von rund 3 Prozent. Sollte sich der Preisauftrieb in der zweiten Hälfte von 2026 erneut beschleunigen, könnte die Notenbank laut Chiguchi zu einem deutlich schnelleren Straffungszyklus gezwungen sein.

Die japanischen Finanzmärkte könnten im kommenden Jahr unter Druck geraten, wenn die Notenbank die Inflation nicht entschlossen genug bekämpft. Davor warnt Yuichi Chiguchi, Chef-Anlagestratege von BlackRock Japan, in einem Gespräch mit Reuters.

"Sie werden dem hinterherlaufen müssen", sagte Chiguchi mit Blick auf die geldpolitischen Entscheidungsträger.

"Dieses Szenario, hinter der Kurve zu bleiben, ist eine Situation, die die Märkte am meisten hassen."

Trotz dieser Risiken blickt der weltweit größte Vermögensverwalter grundsätzlich optimistisch auf japanische Aktien im nächsten Jahr. Die Börse in Tokio hatte im Jahr 2025 einen starken Aufschwung erlebt und den Nikkei-Index auf ein Allzeithoch getrieben.

Rückenwind kam dabei auch von der globalen Euphorie rund um künstliche Intelligenz. Chiguchi erwartet, dass japanische Zulieferer weiter von massiven Investitionen in diesem Bereich profitieren.

Auch der Finanzsektor dürfte sich aus seiner Sicht als Wachstumstreiber erweisen. Das gelte selbst dann, wenn steigende Zinsen zu Buchverlusten bei japanischen Staatsanleihen führen. Zehnjährige Staatsanleihen gerieten zuletzt deutlich unter Druck. Die Rendite erreichte in der vergangenen Woche mit 1,97 Prozent den höchsten Stand seit 18 Jahren.

Reuters verweist dabei auf fiskalische Sorgen im Zusammenhang mit dem Konjunkturprogramm von Premierministerin Sanae Takaichi. Chiguchi hält einen weiteren Anstieg der Renditen auf 2 oder sogar 3 Prozent für möglich, sieht darin aber kein gravierendes Wachstumshemmnis.

"Die Auswirkungen auf die Realwirtschaft wären nicht übermäßig negativ, während das reflationäre Umfeld für Unternehmensaktivitäten generell günstig wäre", sagte er.

Einen differenzierten Blick liefert auch eine Analyse der UBS. Die Schweizer Bank sieht Japan an einem wirtschaftlichen Scheideweg. Entweder etabliere sich ein positiver Kreislauf aus Einkommen, Konsum, Löhnen und Preisen, der externe Belastungen wie US-Zölle abfedert. Oder das Land rutsche in ein Stagnationsszenario mit schwacher Auslandsnachfrage, politischen Fehlentscheidungen und anhaltendem Pessimismus, verstärkt durch demografische Belastungen.

Für die Inflation erwarten die UBS-Analysten eine Abschwächung im Jahr 2026, vor allem wegen sinkender Lebensmittelpreise. Die Kerninflation, also ohne frische Lebensmittel und Energie, dürfte sich demnach von durchschnittlich 3,1 Prozent im Jahr 2025 auf 2,1 Prozent im Jahr 2026 verlangsamen. Gleichzeitig könnten steigende Inflationserwartungen, ein engerer Arbeitsmarkt und anhaltendes Lohnwachstum dafür sorgen, dass die Inflation auch über 2027 hinaus nahe der Marke von 2 Prozent bleibt.

Vor diesem Hintergrund rechnen die UBS-Ökonomen mit einer Fortsetzung der geldpolitischen Normalisierung. Der Leitzins könnte im Dezember dieses Jahres von derzeit 0,5 Prozent auf 0,75 Prozent steigen. Bis Ende 2026 erwarten sie halbjährliche Anhebungen auf 1,25 Prozent. Mitte 2027 könnte der Endzinssatz bei 1,5 Prozent liegen. Zudem dürfte die Bank of Japan ihre quantitative Straffung über das bereits geplante Jahr 2027 hinaus fortsetzen, sofern fiskalische Risiken und Spannungen am Anleihemarkt dies zulassen.

Auch die Fiskalpolitik der Regierung Takaichi bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Die UBS geht davon aus, dass zusätzliche Haushaltsmaßnahmen die Kaufkraft der privaten Haushalte stärken und Investitionen in sicherheitsrelevante Schlüsselbereiche fördern sollen.

Gleichzeitig warnen die Analysten vor politischen Risiken. Da es sich um eine Minderheitsregierung handelt, könnte eine stärkere fiskalische Expansion notwendig werden, etwa durch eine Senkung der Verbrauchssteuer. In diesem Fall sei ein Ausverkauf japanischer Vermögenswerte mit steigenden Renditen und einer deutlichen Abwertung des Yen nicht ausgeschlossen.

Sollte Premierministerin Takaichi zudem an Rückhalt in der Bevölkerung verlieren, drohe laut der UBS eine Rückkehr zu politischer Instabilität, wie sie Japan bereits zwischen 2006 und 2012 erlebt habe.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

