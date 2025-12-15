    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldpreis nähert sich Zwischenhoch vom Freitag

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldpreis steigt auf 4.350,33 USD, nahe Rekordhoch.
    • Silberpreis bei 63,64 USD, Nachfrage durch ETFs hoch.
    • Schwacher Dollar fördert Edelmetallkäufe weltweit.
    Goldpreis nähert sich Zwischenhoch vom Freitag
    Foto: Jingming Pan - unsplash

    LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat am Montag zugelegt und sich seinem Zwischenhoch vom Freitag angenähert. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) stieg auf 4.350,33 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Goldpreis rund 50 Dollar weniger gekostet. Der Goldpreis hatte am Freitag kurzzeitig noch etwas höher gelegen und den höchsten Stand seit dem 21. Oktober erreicht. Am Freitagnachmittag geriet der Preis dann unter Druck. Der Goldpreis bewegt sich damit auf sein jüngstes Rekordhoch von 4.381,52 Dollar zu, das am 20. Oktober erreicht worden war.

    Auch der Silberpreis legte erneut zu und kostete zuletzt 63,64 Dollar je Feinunze. Der Preis lag aber noch unter seinem am Freitag erreichten Rekordstand von 64,65 Dollar.

    Die Erwartungen von einer weiteren Lockerung der Geldpolitik in den USA beflügelte zuletzt die Preise für Edelmetalle. Diese werfen keine Zinsen ab und profitieren daher von niedrigeren Leitzinsen. Zudem könnte eine Zinssenkung die Konjunktur anschieben. Dies dürfte die Nachfrage nach Silber erhöhen, da es auch in der Industrie gebraucht wird. Zudem machten die jüngsten Kursverluste des US-Dollar Edelmetalle in anderen Währungsräumen günstiger, was die Nachfrage ankurbelt. Edelmetalle profitieren von dem zuletzt schwächeren Dollarkurs. Edelmetalle werden in Dollar gehandelt und ein schwächerer Kurs macht diese für Käufer aus anderen Währungsräume.

    Silber legte im Vergleich zum Gold zuletzt deutlich stärker zu. Experten verweisen auf eine hohe Nachfrage von Silber-ETFs. Es gibt jedoch auch Warnungen vor Übertreibungen bei der Preisentwicklung. Seit Jahresbeginn hat sich der Silberpreis mehr als verdoppelt.

    Das diplomatische Ringen um ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs sorgte nicht für eine Entspannung am Edelmetallmarkt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die vom Sondergesandten Steve Witkoff angeführte US-Delegation wollen ihre intensiven Gespräche fortsetzen./jsl/nas




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Goldpreis nähert sich Zwischenhoch vom Freitag Der Goldpreis hat am Montag zugelegt und sich seinem Zwischenhoch vom Freitag angenähert. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) stieg auf 4.350,33 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Goldpreis rund 50 Dollar weniger gekostet. Der Goldpreis …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     