    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius

    AKTIE IM FOKUS

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fresenius knacken Korrekturtrend - Favorit von Morgan Stanley

    Für Sie zusammengefasst
    • Fresenius-Aktien steigen um 3% auf 49 Euro.
    • Morgan Stanley sieht Fresenius als Branchenfavoriten.
    • Kursziel von 57 Euro, potenzielles Wachstum vorhanden.
    AKTIE IM FOKUS - Fresenius knacken Korrekturtrend - Favorit von Morgan Stanley
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fresenius haben am Montag um gut 3 Prozent zugelegt auf 49 Euro. In ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Medizintechniker und Dienstleister hob Aisyah Noor von der Investmentbank Morgan Stanley die Papiere der Bad Homburger als Branchenfavoriten hervor. Mit ihrem Kursziel von 57 Euro traut die Expertin den Aktien eine Rückkehr aus das Niveau von 2018 zu.

    Zunehmende Wachstumsdynamik spreche für eine Neubewertung, so Noor zur Branche. Gleichzeitig sorge aber Konjunkturgegenwind weiter für Ergebnisrisiken. Sie setzt daher auf einzigartige Anlagestorys. Sie findet sie neben der britischen Convatec vor allem bei Fresenius. Hier lobt sie das robuste Wachstum, abgesicherte Kostenentwicklung und Optionen aus dem Portfolio.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fresenius SE & Co. KGaA!
    Long
    45,21€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 13,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    51,81€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 13,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Charttechnisch ist die Aktie aktuell ebenfalls interessant. Mit dem aktuellen Kursanstieg wäre der Korrekturtrend vom Jahreshoch bei 50,74 Euro von Ende Oktober geknackt. Eine kleine Hürde gibt es noch bei 50 Euro, bevor der Jahreshöchststand in Angriff genommen werden kann./ag/mis

    Fresenius

    +0,82 %
    +1,12 %
    -1,63 %
    +1,90 %
    +37,54 %
    +80,42 %
    +25,01 %
    -23,37 %
    +3.326,43 %
    ISIN:DE0005785604WKN:578560

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

    Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,01 % und einem Kurs von 49,01 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 12:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um +1,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 27,06 Mrd..

    Fresenius zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von +10,49 %/+20,91 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Fresenius - 578560 - DE0005785604

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fresenius. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Fresenius knacken Korrekturtrend - Favorit von Morgan Stanley Die Aktien von Fresenius haben am Montag um gut 3 Prozent zugelegt auf 49 Euro. In ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Medizintechniker und Dienstleister hob Aisyah Noor von der Investmentbank Morgan Stanley die Papiere der Bad Homburger als …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     