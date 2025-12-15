AKTIE IM FOKUS
Fresenius knacken Korrekturtrend - Favorit von Morgan Stanley
- Fresenius-Aktien steigen um 3% auf 49 Euro.
- Morgan Stanley sieht Fresenius als Branchenfavoriten.
- Kursziel von 57 Euro, potenzielles Wachstum vorhanden.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fresenius haben am Montag um gut 3 Prozent zugelegt auf 49 Euro. In ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Medizintechniker und Dienstleister hob Aisyah Noor von der Investmentbank Morgan Stanley die Papiere der Bad Homburger als Branchenfavoriten hervor. Mit ihrem Kursziel von 57 Euro traut die Expertin den Aktien eine Rückkehr aus das Niveau von 2018 zu.
Zunehmende Wachstumsdynamik spreche für eine Neubewertung, so Noor zur Branche. Gleichzeitig sorge aber Konjunkturgegenwind weiter für Ergebnisrisiken. Sie setzt daher auf einzigartige Anlagestorys. Sie findet sie neben der britischen Convatec vor allem bei Fresenius. Hier lobt sie das robuste Wachstum, abgesicherte Kostenentwicklung und Optionen aus dem Portfolio.
Charttechnisch ist die Aktie aktuell ebenfalls interessant. Mit dem aktuellen Kursanstieg wäre der Korrekturtrend vom Jahreshoch bei 50,74 Euro von Ende Oktober geknackt. Eine kleine Hürde gibt es noch bei 50 Euro, bevor der Jahreshöchststand in Angriff genommen werden kann./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,01 % und einem Kurs von 49,01 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 12:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um +1,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 27,06 Mrd..
Fresenius zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von +10,49 %/+20,91 % bedeutet.
