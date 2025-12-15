Nexus Uranium gibt Verkauf des Wray Mesa-Projekts bekannt

Vancouver, British Columbia – 15. Dezember 2025 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE:NEXU | OTCQB:GIDMF | FWB:JA7) („Nexus” oder das „Unternehmen”) gibt bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf seiner 100-prozentigen Beteiligung am Uranprojekt Wray Mesa im San Juan County (Utah) an ein privates Unternehmen für einen Gesamtkaufpreis von 105.000 US-Dollar in bar abgeschlossen hat.

Das Wray Mesa-Projekt umfasst 46 nicht patentierte Bergbaukonzessionen im Uravan Mineral Belt. Der Verkauf verschafft Nexus sofortiges, nicht verwässerndes Kapital und ermöglicht es dem Unternehmen, seine Ressourcen auf die Weiterentwicklung des Chord-Projekts in South Dakota zu konzentrieren, wo es auf die Aufnahme des Bohrbetriebs hinarbeitet.

„Diese Transaktion verschafft unseren Aktionären sofortiges, nicht verwässerndes Kapital und ermöglicht es uns gleichzeitig, unseren Fokus auf das Chord-Projekt in South Dakota und unser Great Divide-Projekt in South Dakota zu verstärken“, sagte Jeremy Poirier, CEO von Nexus Uranium. „Anstatt Ressourcen auf mehrere Gerichtsbarkeiten zu verteilen, konzentrieren wir uns auf unsere Vorzeige-Assets, während wir die Bohrungen vorantreiben.“

Transaktionsdetails

Gemäß den Vertragsbedingungen erhält Nexus bei Abschluss der Transaktion 105.000 US-Dollar in bar. Das Konzessionsgebiet unterliegt einer bestehenden Netto-Lizenzgebühr von 1,25 %, die von einem Dritten gehalten wird.

Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich am oder vor dem 31. Dezember 2025 erfolgen und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und den geltenden behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange.

Über Nexus Uranium Corp.

Nexus Uranium ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Uranprojekte in Nordamerika gerichtet ist. In den Vereinigten Staaten besitzt das Unternehmen die Projekte Chord und Wolf Canyon in South Dakota und das Projekt South Pass in Wyoming. Das Projekt Great Divide Basin in Wyoming ist nun Gegenstand einer Option zugunsten von Canamera Energy Metals Corp. In Kanada hält Nexus das Projekt Mann Lake im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.nexusuranium.com.