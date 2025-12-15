Wirtschaft
Dax am Mittag weiter freundlich - Handel zeigt sich ausgedünnt
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.310 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,5 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Fresenius, SAP und die Porsche-Holding, am Ende Rheinmetall, die Münchener Rück und Daimler Truck.
Die Marktteilnehmer fokussierten sich zum Wochenstart auf die Schwergewichte im Dax und auch die Automotvetitel, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Der Handel zeige sich jedoch sehr ausgedünnt und spiegele die abwartende Haltung der Investoren wider. "Es wird keinen Freifahrtschein für den deutschen Gesamtmarkt zum Erreichen des bisherigen Rekordkursniveaus geben." Zu groß seien die Verkaufsneigungen jenseits der Kurse von 24.400 Punkten.
"Das weitere Kurspotential ist durch die mäßigen Gewinnaussichten der Unternehmen im kommenden Geschäftsjahr gedeckelt", so Lipkow. "Solange sich keine erkennbaren auffallenden Konjunkturindikationen zeigen, werden die Investoren weiterhin sehr selektiv am Gesamtmarkt vorgehen."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1748 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8512 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 61,06 US-Dollar; das waren 6 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Fresenius - 578560 - DE0005785604
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fresenius. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
matjung schrieb 05.11.25, 19:09
mitdiskutieren »
https://www.fresenius.com/sites/default/files/2025-11/fresenius_q3_2025_1.pdf
fse_in_q3_2025_en.pdf
Die Zahlen kamen, und keiner schrieb darüber - ein non-Event?
Von einigen Anlegern weiss ich, dass sie Gewinne mitnahmen, um die nächste Konsolidierung nicht mitzumachen.
Group revenue at €5,477 million with organic growth of 6% driven by consistent delivery across Fresenius Kabi and Fresenius Helios.
Group EBIT1 at €574 million with 6% growth in constant currency.
Core EPS increased by excellent 14%3 in constant currency to €0.62 based on strong operating results and significantly decreased interest expense.
Einige Adjektive sind mir zu superlativ.
Ein solides Ergebnis, das den Turnaround bestätigt.
Ich gehe davon aus, dass die Firma wieder schneller wächst als das Weltwirtschaftswachstum - jedoch langsamer als die M7.
KGV 20 = Kurs 50 / durch geschätzen Gewinn von 2,5 Euro
Was tun mit KGV20 - halten oder verkaufen - da die meisten meiner anderer Titel ein einstelliges KGV haben, halte ich Fresenius noch eine Weile.
Mein einziger KGV20 Titel.
Einige Analysten sehen den Gewinn pro Aktie nächstes Jahr in Richtung 3,x Euro springen.
Dann sollte 40 als Unterstützung halten.
Ob aus Fresenius ein Dividendenwachstumswert werden könnte?
Für 2024 gab es einen Euro.
Ob es für 2025 1,15 gibt oder 1,20 Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/keks.gif
Auf dem Geldmarkt gibt es marginal weniger Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif
Für einige Teilnehmer waren die Zahlen eine Überraschung, für andere wie erwartet.
https://www.boerse.de/nachrichten/ROUNDUP-2-Fresenius-verdient-ueberraschend-viel-Hebt-Ergebnisprognose/37992002
Ich denke, bis Ende 26 sieht man Kurse von 60 Euro. Das Risiko nach unten, könnte höher sein als die Chance nach oben.
spekulatius007 schrieb 28.10.25, 16:25
Richtung 55 €mitdiskutieren »
spekulatius007 schrieb 09.08.25, 10:28
Die Insiderkäufe aus dem April basieren auf dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm…mitdiskutieren »
nur zur Information
nur zur Information
