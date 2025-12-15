Dax am Mittag weiter freundlich - Handel zeigt sich ausgedünnt

https://www.fresenius.com/sites/default/files/2025-11/fresenius_q3_2025_1.pdf

fse_in_q3_2025_en.pdf

Die Zahlen kamen, und keiner schrieb darüber - ein non-Event?

Von einigen Anlegern weiss ich, dass sie Gewinne mitnahmen, um die nächste Konsolidierung nicht mitzumachen.

Group revenue at €5,477 million with organic growth of 6% driven by consistent delivery across Fresenius Kabi and Fresenius Helios.

Group EBIT1 at €574 million with 6% growth in constant currency.

Core EPS increased by excellent 14%3 in constant currency to €0.62 based on strong operating results and significantly decreased interest expense.





Einige Adjektive sind mir zu superlativ.

Ein solides Ergebnis, das den Turnaround bestätigt.

Ich gehe davon aus, dass die Firma wieder schneller wächst als das Weltwirtschaftswachstum - jedoch langsamer als die M7.

KGV 20 = Kurs 50 / durch geschätzen Gewinn von 2,5 Euro

Was tun mit KGV20 - halten oder verkaufen - da die meisten meiner anderer Titel ein einstelliges KGV haben, halte ich Fresenius noch eine Weile.

Mein einziger KGV20 Titel.

Einige Analysten sehen den Gewinn pro Aktie nächstes Jahr in Richtung 3,x Euro springen.

Dann sollte 40 als Unterstützung halten.





Ob aus Fresenius ein Dividendenwachstumswert werden könnte?

Für 2024 gab es einen Euro.

Ob es für 2025 1,15 gibt oder 1,20 Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/keks.gif

Auf dem Geldmarkt gibt es marginal weniger Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif





Für einige Teilnehmer waren die Zahlen eine Überraschung, für andere wie erwartet.

https://www.boerse.de/nachrichten/ROUNDUP-2-Fresenius-verdient-ueberraschend-viel-Hebt-Ergebnisprognose/37992002





Ich denke, bis Ende 26 sieht man Kurse von 60 Euro. Das Risiko nach unten, könnte höher sein als die Chance nach oben.







