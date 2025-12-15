UBS lässt Argenx auf 'Neutral' - Wichtiger Kurstreiber verflogen

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur argenx Aktie

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,06 % und einem Kurs von 704,2 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 12:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der argenx Aktie um -3,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,62 %.

Die Marktkapitalisierung von argenx bezifferte sich zuletzt auf 43,05 Mrd..

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 872,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 794,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 950,00EUR was eine Bandbreite von +13,56 %/+35,87 % bedeutet.