UBS lässt Argenx auf 'Neutral' - Wichtiger Kurstreiber verflogen
- UBS belässt Argenx auf "Neutral" mit 910 USD Ziel.
- Misserfolg von Vyvgart-Studie überrascht Analysten.
- Abbruch könnte Einfluss auf Morbus Basedow haben.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 910 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Misserfolg von Vyvgart in der Studie gegen Endokrine Orbitopathie (EO) komme überraschend, schrieb Xian Deng am Montag. Noch gebe es keine Hinweise, ob der Placebo-Arm oder der Vyvgart-Arm unerwartet abgeschnitten hätten. Die vorherigen Daten laufender Phase-III-Studien des Antikörper-Spezialisten seien aber robuster gewesen. Für die Vyvgart-Studie gegen Morbus Basedow sehe Argenx keine Auswirkungen. Deng erinnerte aber an die enge Verknüpfung beider Erkrankungen. Letztlich sei mit dem Abbruch eine der wichtigsten Triebfedern für das zweite Halbjahr 2026 weggefallen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:28 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur argenx Aktie
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,06 % und einem Kurs von 704,2 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 12:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der argenx Aktie um -3,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,62 %.
Die Marktkapitalisierung von argenx bezifferte sich zuletzt auf 43,05 Mrd..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 872,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 794,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 950,00EUR was eine Bandbreite von +13,56 %/+35,87 % bedeutet.
