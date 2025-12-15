TKMS Aktie schmiert ab - 15.12.2025

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +1,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,77 %.

Am heutigen Handelstag musste die TKMS Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,75 % im Minus. Die Talfahrt der TKMS Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,94 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 66,80€, mit einem Minus von -3,75 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

TKMS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,39 % 1 Monat -1,77 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der TKMS Aktie, die kürzlich auf etwa 66,15 € fiel, was als kritisches Unterstützungsniveau gilt. Technische Analysen deuten auf eine mögliche Gegenbewegung hin, während politische Unsicherheiten und eine zurückhaltende Kommunikation des Managements die Marktstimmung belasten. Trotz einer Anhebung des Kursziels durch die Deutsche Bank bleibt die allgemeine Perspektive bearish, und ein Anstieg über 70 € könnte als bullishes Signal gewertet werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,23 Mrd. € wert.

Zum Wochenstart geraten Europas Rüstungsaktien erneut ins Minus. Rheinmetall, Renk und Hensoldt geben nach, weil in Berlin überraschend Bewegung in die diplomatischen Gespräche zur Ukraine gekommen ist.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS von 80 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sriram Krishnan ist nach den Jahresergebnissen der Marinewerft noch optimistischer für das mittelfristige Margenpotenzial, wie aus …

Aktien deutscher Rüstungskonzerne dürften am Montag mit Kursverlusten an ihre jüngste Richtungssuche anknüpfen. Für die Aktien von Rheinmetall , die am Freitag nach davor zwei schwachen Tagen wieder etwas angezogen hatten, ging es im vorbörslichen …

Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.