ServiceNow Aktie sackt ab - 15.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die ServiceNow Aktie. Mit einer Performance von -4,28 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,23 %, geht es heute bei der ServiceNow Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

ServiceNow ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Plattformen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, insbesondere im IT Service Management. Mit Kernprodukten wie ITSM, ITOM und ITBM bietet es umfassende Lösungen für Unternehmen. Es konkurriert mit Salesforce, Atlassian und BMC Software, hebt sich jedoch durch benutzerfreundliche Plattformen und Integrationsmöglichkeiten ab.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von ServiceNow mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -8,64 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,82 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,04 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ServiceNow einen Rückgang von -30,20 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,47 % geändert.

ServiceNow Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,82 % 1 Monat -1,04 % 3 Monate -8,64 % 1 Jahr -32,18 %

Informationen zur ServiceNow Aktie

Es gibt 207 Mio. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 147,89 Mrd.EUR € wert.

ServiceNow Aktie jetzt kaufen?

Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.