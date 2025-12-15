Rivian führt Gespräche mit VW über Fahrzeugsoftware für Verbrenner

nik100943 schrieb 20.02.25, 11:03

Heute ist erstmal "der Kollege" NIKOLA dran, morgen kann es schon RIVIAN sein. Auch, wenn die Verluste pro ausgelieferter Unit dort nur knapp halb so hoch sind wie bei NIKOLA...😵‍💫 Ohne die 6 Mrd. USD Spritze der VAG wären die Lichter bei RIVIAN schon am Ausgehen. Wenn man an den Stand des cash flows vor der VAG-Überweisung erinnert‼️Da war das Ende schon absehbar gewesen. Ich habe starke Zweifel, ob kleine Player und StartUps in der BEV-Sparte weltweit überhaupt eine realistische ZukunftsPerspektive haben. Wir stehen hier m.E. am Beginn eines beispiellosen Konzentrations- und AusleseProzesses. Nur die ganz Flexiblen und die ganze Harten kommen am Ende des Tages in den Garten...Und, auch europäische UND deutsche Anbieter werden auf Strecke bleiben. Nicht nur Amis. Jedenfalls ich bin bei RIVIAN pessimistisch. Was die Fortführung der BEV- Produktion anbetrifft‼️ Für realistisch halte ich ein Eindampfen auf die SoftwareKompetenzen des Unternehmens. In Verbindung mit der VAG. Dafür gibt es auf Sicht Badarfe.