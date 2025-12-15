Wirtschaft
Rivian führt Gespräche mit VW über Fahrzeugsoftware für Verbrenner
Foto: VW-Werk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Irvine (dts Nachrichtenagentur) - Der US-Elektroautobauer Rivian führt Gespräche über einen möglichen Einsatz seiner Fahrzeugsoftware in VW-Modellen mit Verbrennungsmotor. "Wir reden darüber", sagte Rivian-Gründer und CEO RJ Scaringe dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). Details nannte er nicht.
Rivian arbeitet seit 2024 in einem Joint Venture mit dem Volkswagen-Konzern zusammen. Das Gemeinschaftsunternehmen soll die Softwarebasis für künftige Modelle in Europa und Nordamerika entwickeln. Bislang galt die Partnerschaft rein für batterieelektrische Fahrzeuge. Die Partnerschaft gilt als zentrales Projekt für VW-Konzernchef Oliver Blume, nachdem der Autobauer mit seiner früheren Softwaretochter Cariad lange mit Verzögerungen und Mehrkosten zu kämpfen hatte.
Zuletzt hatten Berichte über Probleme und Spannungen in dem deutsch-amerikanischen Gemeinschaftsprojekt für Unruhe gesorgt. Volkswagen und Rivian verweisen dagegen auf Fortschritte bei der Entwicklung. Die nächste Investitionstranche von VW ist an das Erreichen technischer Meilensteine geknüpft.
nik100943 schrieb 20.02.25, 11:03
Heute ist erstmal "der Kollege" NIKOLA dran, morgen kann es schon RIVIAN sein. Auch, wenn die Verluste pro ausgelieferter Unit dort nur knapp halb so hoch sind wie bei NIKOLA...😵💫 Ohne die 6 Mrd. USD Spritze der VAG wären die Lichter bei RIVIAN schon am Ausgehen. Wenn man an den Stand des cash flows vor der VAG-Überweisung erinnert‼️Da war das Ende schon absehbar gewesen. Ich habe starke Zweifel, ob kleine Player und StartUps in der BEV-Sparte weltweit überhaupt eine realistische ZukunftsPerspektive haben. Wir stehen hier m.E. am Beginn eines beispiellosen Konzentrations- und AusleseProzesses. Nur die ganz Flexiblen und die ganze Harten kommen am Ende des Tages in den Garten...Und, auch europäische UND deutsche Anbieter werden auf Strecke bleiben. Nicht nur Amis. Jedenfalls ich bin bei RIVIAN pessimistisch. Was die Fortführung der BEV- Produktion anbetrifft‼️ Für realistisch halte ich ein Eindampfen auf die SoftwareKompetenzen des Unternehmens. In Verbindung mit der VAG. Dafür gibt es auf Sicht Badarfe.mitdiskutieren »
