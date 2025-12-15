RENK Group Aktie heute im Minus - 15.12.2025

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei RENK Group, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -23,58 % Verlust nach sich zog.

Einen schwachen Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Sie fällt um -2,91 % auf 52,76€. Der Kursrückgang der RENK Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,53 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,91 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +3,67 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,46 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in RENK Group eine positive Entwicklung von +194,43 % erlebt.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,67 % 1 Monat -16,46 % 3 Monate -23,58 % 1 Jahr +175,07 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,29 Mrd. € wert.

Der Dax hat am Montag den Rücksetzer vom Freitag wieder wettgemacht. Der deutsche Leitindex notierte gegen Mittag 0,5 Prozent höher bei 24.303 Punkten und bestätigte damit seinen Aufwärtstrend der vergangenen drei Wochen. Der MDax der mittelgroßen …

Zum Wochenstart geraten Europas Rüstungsaktien erneut ins Minus. Rheinmetall, Renk und Hensoldt geben nach, weil in Berlin überraschend Bewegung in die diplomatischen Gespräche zur Ukraine gekommen ist.

Nach dem Rücksetzer vom Freitag ist die Börsenampel am deutschen Aktienmarkt zum Auftakt der letzten vollen Vorweihnachtswoche wieder auf Grün gesprungen. Der Dax stieg um 0,4 Prozent auf 24.274 Punkte und bestätigte damit seinen Aufwärtstrend der …

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.