HENSOLDT Aktie heute im Minus (71,30€) - 15.12.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von -1,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,18 %, geht es heute bei der HENSOLDT Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von HENSOLDT mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -21,99 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +5,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,64 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die HENSOLDT um +108,60 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,22 % 1 Monat -12,64 % 3 Monate -21,99 % 1 Jahr +104,14 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die positiven langfristigen Perspektiven der HENSOLDT Aktie, die durch geplante Umsatzziele, technologische Innovationen und steigende Auftragseingänge gestützt werden. Kritisch wird die Einflussnahme externer Analysten auf den Kurs diskutiert, wobei die fundamentalen Daten für weiteres Wachstum sprechen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,23 Mrd. € wert.

Der Dax hat am Montag den Rücksetzer vom Freitag wieder wettgemacht. Der deutsche Leitindex notierte gegen Mittag 0,5 Prozent höher bei 24.303 Punkten und bestätigte damit seinen Aufwärtstrend der vergangenen drei Wochen. Der MDax der mittelgroßen …

Nach dem Rücksetzer vom Freitag ist die Börsenampel am deutschen Aktienmarkt zum Auftakt der letzten vollen Vorweihnachtswoche wieder auf Grün gesprungen. Der Dax stieg um 0,4 Prozent auf 24.274 Punkte und bestätigte damit seinen Aufwärtstrend der …

Aktien deutscher Rüstungskonzerne dürften am Montag mit Kursverlusten an ihre jüngste Richtungssuche anknüpfen. Für die Aktien von Rheinmetall , die am Freitag nach davor zwei schwachen Tagen wieder etwas angezogen hatten, ging es im vorbörslichen …

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.