    HENSOLDT Aktie heute im Minus (71,30€) - 15.12.2025

    Am 15.12.2025 ist die HENSOLDT Aktie, bisher, um -1,99 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 15.12.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von -1,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,18 %, geht es heute bei der HENSOLDT Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von HENSOLDT mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -21,99 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +5,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,64 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die HENSOLDT um +108,60 % gewonnen.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,22 %
    1 Monat -12,64 %
    3 Monate -21,99 %
    1 Jahr +104,14 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die positiven langfristigen Perspektiven der HENSOLDT Aktie, die durch geplante Umsatzziele, technologische Innovationen und steigende Auftragseingänge gestützt werden. Kritisch wird die Einflussnahme externer Analysten auf den Kurs diskutiert, wobei die fundamentalen Daten für weiteres Wachstum sprechen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,23 Mrd. € wert.

    HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


