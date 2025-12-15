Claros Technologies erreicht 99,99%ige Zerstörung von PFAS in einem kommerziellen Optimierungslauf unter Verwendung des ClarosTechUV Systems in Partnerschaft mit Daikin America

MINNEAPOLIS, Minnesota und DECATUR, Alabama, 15. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Claros Technologies, Inc. (Claros) gab heute den erfolgreichen Abschluss eines groß angelegten kommerziellen Optimierungslaufs von ClarosTechUV – der proprietären photochemischen UV-PFAS-Zerstörungstechnologieplattform von Claros – in der Anlage von Daikin America (DAI) in Decatur im US-Bundesstaat Alabama bekannt.

Die Zusammenarbeit, bei der mehr als 640.000 Liter industrielles Prozesswasser behandelt wurden, unterstreicht die führende Rolle von Daikin America, Inc. im Bereich der nachhaltigen Produktion durch die Validierung und Einführung von ClarosTechUV – der weltweit fortschrittlichsten, praxiserprobten High-Flow-Plattform zur Zerstörung von PFAS.

Aufbauend auf dem Erfolg eines ersten Pilotprojekts, das Anfang des Jahres angekündigt wurde, bestätigt dieser kommerzielle Optimierungslauf, dass die Technologie für den vollen kommerziellen Einsatz bereit ist. Der Meilenstein unterstreicht die führende Rolle von DAI im Bereich der nachhaltigen Fertigung der nächsten Generation und hebt die Innovation von Claros im Bereich der Zerstörung von PFAS (Per- und Polyfluoralkylsubstanzen) hervor. Damit sind beide Unternehmen in der Lage, die weltweit erste kommerzielle PFAS-Zerstörungsanlage in großem Maßstab bereitzustellen.

„Im vergangenen Jahr haben wir bewiesen, dass die vollständige Zerstörung von PFAS in industriellem Maßstab nicht nur theoretisch möglich ist – sie findet jetzt statt", sagte David Hendrixson, Executive Vice President von Daikin America, Inc. „Dieser Meilenstein spiegelt die langjährige Führungsrolle von DAI im Bereich der Nachhaltigkeit und unser Engagement für innovative Technologien wider, die die Branche - und unsere Kunden - voranbringen."

„Die Partnerschaft mit einem Unternehmen wie Claros, dessen ClarosTechUV System die fortschrittlichste kommerziell verfügbare Technologie zur Vernichtung von PFAS darstellt, zeigt, wie Zusammenarbeit und Innovation zu echten Fortschritten im Umweltschutz führen können", fügte Hendrixson hinzu.

„Diese Kommerzialisierung markiert einen Wendepunkt – nicht nur für DAI und Claros, sondern für den gesamten PFAS-Bereich", sagte Michelle Bellanca, CEO und Mitbegründerin von Claros. „Wir stehen kurz davor, die fortschrittlichste Technologie mit hohem Durchfluss zur Zerstörung von PFAS in kommerziellem Maßstab für industrielle Abwässer zu liefern – ein Beweis dafür, dass die Industrie den Weg für nachhaltige, leistungsstarke und erschwingliche Innovationen bereiten kann. Die Partnerschaft und das Engagement von DAI für die ClarosTechUV Lösung waren der Schlüssel, um diesen Durchbruch in die industrielle Realität umzusetzen."