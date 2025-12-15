Der SpaceX-Coup: Ist das Alphabets bestes Investment aller Zeiten?

Denn nach Informationen von Bloomberg hat Elon Musks Raumfahrtkonzern eine neue Insider-Tender-Offerte zu 421 US-Dollar je Aktie abgeschlossen. Diese Transaktion würde SpaceX mit rund 800 Milliarden US-Dollar bewerten – mehr als doppelt so viel wie noch vor einem Jahr.

Dieses Investment hat sich richtig gelohnt: Schon 2015 ist der Tech-Konzern Alphabet gemeinsam mit dem Finanzdienstleister Fidelity bei einer Finanzierungsrunde für das Raumfahrtjuwel SpaceX eingestiegen. Gemeinsam steckten sie 1 Milliarde US-Dollar in SpaceX und sicherten sich etwa 10 Prozent am Unternehmen. Der Anteil von Alphabet allein wird auf rund 7 Prozent geschätzt – ein Einsatz von etwa 900 Millionen US-Dollar, der sich inzwischen zu einem der profitabelsten Startup-Deals der Tech-Geschichte entwickelt hat.

Für Alphabet dürfte das erneut zu einem satten Buchgewinn führen. Schon im Frühjahr hatte sich die SpaceX-Beteiligung spürbar in Alphabets Ergebnisrechnung niedergeschlagen: Eine Neubewertung privater Beteiligungen – die zwar nicht öffentlich gemacht aber weithin als SpaceX identifiziert wurde – sorgte für einen unrealisierten Gewinn von 8 Milliarden US-Dollar. Das entsprach rund einem Viertel des damaligen Nettogewinns des Konzerns.

Mit der jetzt deutlich höheren Bewertung rückt die nächste Ergebnisüberraschung in greifbare Nähe. Alphabet weist private Beteiligungen zwar nicht einzeln aus, aber Wertveränderungen fließen unter „unrealisierten Gewinnen auf nicht marktgängige Wertpapiere“ in die Bilanz ein. Analysten rechnen damit, dass SpaceX auch im kommenden Quartal spürbar Beitrag leisten wird.

Parallel wächst die Fantasie am Markt weiter: Wie Elon Musk über X bestätigte, arbeitet SpaceX für 2026 an einem potenziellen Börsengang – mit einer angepeilten Bewertung von bis zu 1,5 Billionen US-Dollar. Für Alphabet würde das einen theoretischen Anteilwert von rund 111 Milliarden US-Dollar bedeuten.



Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 265,1EUR auf Tradegate (15. Dezember 2025, 14:09 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 274,89 $ , was einem Rückgang von -10,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Renditeturbo 2026 – Diese 5 Aktien könnten überraschen! Jetzt Report kostenlos herunterladen!