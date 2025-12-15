ANALYSE-FLASH
Goldman belässt Sanofi auf 'Neutral' - Ziel 95 Euro
- Goldman Sachs belässt Sanofi auf "Neutral" bei 95 Euro.
- Rückschlag in Forschung für MS-Mittel Tolebrutinib.
- Aktie orientiert sich an unterem Rand von 80-100 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Die Forschungs- und Entwicklungsstory der Franzosen habe einen weiteren Rückschlag erlitten, schrieb James Quigley am Montag nach zwei unterschiedlichen Neuigkeiten zum MS-Mittel Tolebrutinib. Er geht davon aus, dass sich die Aktie an den unteren Rand ihrer Handelsrange zwischen 80 und 100 Euro orientiert. Der Misserfolg in der MS-Form PPMS könnte bedeuten, dass das Mittel vor allem auf nicht-schubförmige sekundär progrediente Multiple Sklerose (nrSPMS) zugeschnitten sei. Es würden dann Premiumpreise in einer engen Nische winken. Entscheidend hierfür sei allerdings die Preispolitik von Roche für ihr Fenebrutinib, das sowohl bei remittierender als auch progredienter MS zum Einsatz kommen könnte./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 81,64 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 13:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um -3,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 100,08 Mrd..
Sanofi zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 119,00EUR was eine Bandbreite von +16,68 %/+46,16 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 95 Euro