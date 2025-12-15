First Phosphate schließt dritte Tranche der überzeichneten Privatplatzierung ab

Saguenay, Quebec – 15. Dezember 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 12. Dezember 2025 die dritte Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (das „Angebot“), wie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 7. November 2025, 17. November 2025 und 24. November 2025 näher beschrieben, abgeschlossen hat.

Insgesamt hat das Unternehmen im Rahmen der drei Tranchen des Angebots einen Bruttoerlös von 6.637.574 $ durch die Ausgabe von 5.955.444 Flow-Through-Aktien mit einem Bruttoerlös von 5.359.900 $ und durch die Ausgabe von 1.419.638 Hard-Dollar-Einheiten mit einem Bruttoerlös von 1.277.674 $ erzielt. Im Rahmen dieser Tranche der Finanzierung hat das Unternehmen insgesamt 3.066.726 $ durch die Ausgabe von 2.599.612 Flow-Through-Aktien mit einem Bruttoerlös von 2.339.651 $ und 807.861 Hard-Dollar-Einheiten, bestehend aus 807.861 Stammaktien und 807.861 Warrants, mit einem Bruttoerlös von 727.075 $ eingenommen.

Zusammen mit diesem Angebot hat das Unternehmen seit Juni 2022 durch 10 nicht vermittelte Privatplatzierungen unter der Leitung des Managements insgesamt etwa 46,7 Millionen $ aufgebracht.

Im Zusammenhang mit der aktuellen Tranche des Angebots begab das Unternehmen 8.000 Vergütungsstammaktien zu einem angenommenen Preis von 0,90 $ pro Stammaktie und 8.000 Vergütungswarrants. Die Warrants können bis zum 30. April 2026 zu einem Preis von 1,25 $ pro Stammaktie des Unternehmens ausgeübt werden, unterliegen jedoch einem vorzeitigen Verfallsdatum. Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, unterliegen gemäß dem anwendbaren Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. November 2025 bekannt gegeben zu verwenden. Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Pressemitteilung verwendet und hierin nicht definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. November 2025 gegeben wurde. Das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen eine weitere Tranche im Rahmen des Angebots abschließen.