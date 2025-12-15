    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsargenx AktievorwärtsNachrichten zu argenx

    ANALYSE-FLASH

    Goldman belässt Argenx auf 'Buy' - Ziel 794 Euro

    • Goldman Sachs belässt Kursziel für Argenx bei 794 Euro.
    • Abbruch der Studie zu Vyvgart ist negative Überraschung.
    • Potenzial gegen Morbus Basedow wird infrage gestellt.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 794 Euro auf "Buy" belassen. Der Abbruch der Studie mit Vyvgart gegen Endokrine Orbitopathie (EO) sei eine negative Überraschung und stelle auch das Potenzial gegen Morbus Basedow infrage, schrieb Rajan Sharma am Montag. Die Autoantikörper beider Erkrankungen überschnitten sich nämlich. Theoretisch taxiert Sharma die Belastung in ihrem Bewertungsmodell auf etwa 4 Prozent, die Aktien tendierten allerdings bei Forschungsrückschlägen dazu, deutlich zu überschießen./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 08:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur argenx Aktie

    Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,46 % und einem Kurs von 701,2 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 13:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der argenx Aktie um -3,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von argenx bezifferte sich zuletzt auf 43,05 Mrd..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 872,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 794,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 950,00EUR was eine Bandbreite von +13,56 %/+35,87 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 794 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
