    Goldman Sachs berichtet

    Tech-Blase? Darum drehen Hedgefonds Asien-Aktien den Rücken zu

    Hedgefonds verkaufen laut Informationen von Goldman Sachs frühzeitig Aktien aus Hongkong und Japan. Die Techwerte gerieten unter Druck. Gleichzeitig schichteten Investoren in Industrie, Banken und Rohstoffe um.

    Für Sie zusammengefasst
    • Hedgefonds verkaufen frühzeitig Aktien in Asien.
    • Techwerte unter Druck, Investoren schichten um.
    • Japanische Bankaktien steigen vor Zinserhöhung.
    Wie Goldman Sachs in einer Mitteilung bekanntgab, verkauften Hedgefonds in der vergangenen Woche Aktien aus Hongkong und Japan. Dies geschah kurz bevor die technologielastigen Indizes Hang Seng und Nikkei in den letzten beiden Handelssitzungen aufgrund von Bedenken hinsichtlich überhöhter Technologiewerte fielen. Der japanische Blue-Chip-Index Nikkei fiel am Montag um mehr als 1 Prozent. Dies geschah, da Technologieaktien aufgrund anhaltender Bedenken wegen überhöhter Bewertungen und einer erwarteten Zinserhöhung durch die Bank of Japan im Laufe dieser Woche den Kursverlusten ihrer Wall-Street-Pendants folgten. 

    Auch chinesische und Hongkonger Aktien gaben nach, da eine Reihe schwacher Wirtschaftsdaten und die steigenden Ausfallrisiken des Immobilienentwicklers Vanke die Marktstimmung belasteten. Hedgefonds schienen diese Entwicklungen bereits erwartet zu haben, wie aus Daten einer Mitteilung von Goldman Sachs an Kunden vom 12. Dezember hervorgeht, die Reuters seit Montag vorliegen. 

    Asien war in der vergangenen Woche die Region mit den höchsten Verkäufen, wobei sowohl Aktien aus Schwellen- als auch aus Industrieländern mehr verkauft als gekauft wurden, heißt es in der Mitteilung. Wie Goldman Sachs mitgeteilt hat, haben Hedgefonds ihre Long-Positionen in Hongkong abgestoßen und Short-Positionen in Japan aufgebaut. Eine Long-Position setzt auf einen Anstieg des Vermögenswerts, während eine Short-Position auf einen Rückgang setzt.

    Der Verkauf konzentrierte sich kurz vor dem Ausverkauf am Freitagnachmittag auf Technologie- und Konsumaktien, wobei Investoren aufgrund von Bedenken hinsichtlich einer KI-Blase aus dem Technologiesektor in andere Sektoren wechselten. Der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) fiel am Freitag um mehr als 5 Prozent. Einige Aktien in Japan profitierten von der Flucht aus Technologieaktien und Hedgefonds kauften Aktien von Industrie-, Finanz- und Rohstoffunternehmen.

    Japanische Bankaktien legten im Vorfeld der erwarteten Zinserhöhung der Bank of Japan am Freitag um 2 Prozent zu. Diese Erwartung wurde am Montag durch den vierteljährlichen Tankan-Bericht der Zentralbank bestärkt, der zeigt, dass die Stimmung unter großen Herstellern auf den höchsten Stand seit vier Jahren gestiegen war. Höhere Zinsen steigern die Renditen aus Kreditgeschäften und Kapitalanlagen. Andernorts verkauften Hedgefonds weiterhin chinesische Aktien, die in vier der letzten fünf Wochen verkauft worden waren, und in geringerem Umfang auch Aktien in Indien, so die Bank. Die Spekulanten konzentrieren sich auf Aktiensektoren wie Industrie und Rohstoffe.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
