Kurssprung bei Juventus-Aktien nach Tether-Offerte

Tether hatte am späten Freitagabend ein reines Barangebot unterbreitet, um die 65-prozentige Beteiligung von Exor, der Holding der Familie Agnelli, für 2,66 Euro pro Aktie zu erwerben. Der Mehrheitsinhaber wies das Angebot jedoch umgehend zurück und signalisierte, dass man keine Absicht habe, die Anteile an Tether oder einen anderen Käufer zu veräußern. Zuletzt wurden für die Aktien am Markt 2,48 Euro gezahlt.

MAILAND (dpa-AFX) - Die Aktien von Juventus Turin steuern am Montag auf ihren bislang größten Kursanstieg in diesem Jahr zu. Am frühen Nachmittag wurden die Aktien des italienischen Fußballclubs 13,5 Prozent höher auf ihrem höchsten Niveau seit drei Wochen gehandelt. Angetrieben wurden sie von einem Übernahmeangebot des Kryptowährungs-Investors Tether für die "Bianconeri", die die Investmentgesellschaft Exor allerdings direkt ablehnte.

Ein wenig Rückenwind gab es daraufhin auch für die Aktien des deutschen Fußballclubs Borussia Dortmund (BVB) , die am Montag in der Spitze 1,7 Prozent gewannen - ohne einen sportlichen Erfolg am Wochenende.

Beim Auswärtsspiel in Freiburg kam der BVB nur zu einem 1:1-Unentschieden und bleibt damit auf Platz 3 in der Bundesliga. Juventus hatte am Sonntag in Bologna einen Auswärtssieg geholt, steht in der Serie A aber nur auf Platz 5 - außerhalb der Champions-League-Ränge./tih/ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 3,255 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 13:48 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,38 %. Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 359,34 Mio.. Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +53,37 %/+53,37 % bedeutet.



