AKTIE IM FOKUS
Kurssprung bei Juventus-Aktien nach Tether-Offerte
- Juventus-Aktien steigen um 13,5 Prozent am Montag.
- Tether bietet 2,66 Euro pro Aktie für Exor-Anteile.
- Exor lehnt Übernahmeangebot von Tether sofort ab.
MAILAND (dpa-AFX) - Die Aktien von Juventus Turin steuern am Montag auf ihren bislang größten Kursanstieg in diesem Jahr zu. Am frühen Nachmittag wurden die Aktien des italienischen Fußballclubs 13,5 Prozent höher auf ihrem höchsten Niveau seit drei Wochen gehandelt. Angetrieben wurden sie von einem Übernahmeangebot des Kryptowährungs-Investors Tether für die "Bianconeri", die die Investmentgesellschaft Exor allerdings direkt ablehnte.
Tether hatte am späten Freitagabend ein reines Barangebot unterbreitet, um die 65-prozentige Beteiligung von Exor, der Holding der Familie Agnelli, für 2,66 Euro pro Aktie zu erwerben. Der Mehrheitsinhaber wies das Angebot jedoch umgehend zurück und signalisierte, dass man keine Absicht habe, die Anteile an Tether oder einen anderen Käufer zu veräußern. Zuletzt wurden für die Aktien am Markt 2,48 Euro gezahlt.
Ein wenig Rückenwind gab es daraufhin auch für die Aktien des deutschen Fußballclubs Borussia Dortmund (BVB) , die am Montag in der Spitze 1,7 Prozent gewannen - ohne einen sportlichen Erfolg am Wochenende.
Beim Auswärtsspiel in Freiburg kam der BVB nur zu einem 1:1-Unentschieden und bleibt damit auf Platz 3 in der Bundesliga. Juventus hatte am Sonntag in Bologna einen Auswärtssieg geholt, steht in der Serie A aber nur auf Platz 5 - außerhalb der Champions-League-Ränge./tih/ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 3,255 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 13:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 359,34 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +53,37 %/+53,37 % bedeutet.
Wieder ein klassischer Kane-Elfer..ein Typ wie ein Baum fällt nach einem Zupfer wie ein Stein Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun, es geht um die bildzeitung und ihre fragwürdigkeit im umgang mit bayern im gegensatz zum bvb, und diese jetzigen spenden sind doch bezeichnend dafür. das soll die damaligen hilfen nicht schmälern, die waren auf sportlicher grundlage, und nicht gefühlsmäßiger pöpulismus a la bildzeitung. auch finde ich den stadionkauf von unterhaching super, unterhaching könnte durch die renovierung theoretisch wieder 15000 zuschauer ins stadion lassen, also nur eine indirekte förderung, die einige probleme beseitigt. aber ich denke dass die bayern frauen mehr zuschauer haben werden als unterhaching herren
am sportlichen erfolg der bayern gibt es nichts zu kritisieren, außer dass ein wettbewerb verschwindet, weil sie unheinholbar in den fußballhimmel enteilen
Pauli Freundschaftsspiele / "Retterspiele"gemacht....und so hat mein FCK die Insolvenz vermieden Damals 750.000 DM ).Danke nochmals dafür!
Der FC Bayern München hat Borussia Dortmund (BVB) im Jahr 2005 mit einem Darlehen in Millionenhöhe finanziell unterstützt, als der BVB kurz vor der Insolvenz stand.
P.S. Ihr könnt Euch abfällige Kommentare dazu sparen...
Das soziale Engagement des FCB darf man auch Mal loben...