Kontinuität an der Spitze / KSB-Verwaltungsrat informiert über Vertragsverlängerung der Geschäftsleitung (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Aktie Die KSB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 985 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 13:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Aktie um -2,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,51 %. Die Marktkapitalisierung von KSB bezifferte sich zuletzt auf 873,32 Mio.. KSB zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 26,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1400 %.

Frankenthal (ots) -- Vertrag von Dr. Stephan Timmermann bis 2027 verlängert- Verträge von Ralf Kannefass und Dr. Matthias Schmitz bis 2029 verlängert- Stabilität in der Führung gesichertDas Führungsteam des KSB Konzerns wird das Unternehmen bis Ende 2027 weiterhingemeinsam leiten. Der Verwaltungsrat der KSB Management SE stimmt dem Wunsch vonDr. Stephan Timmermann (64) zu, seinen Vertrag bis 31. Dezember 2027 zuverlängern. Gleichzeitig gewinnt das Gremium Ralf Kannefass sowie Dr. MatthiasSchmitz für eine Verlängerung ihrer Amtszeit um jeweils drei Jahre."Diese Geschäftsleitung hat über Jahre hervorragende Arbeit geleistet und KSB -trotz schwieriger Rahmenbedingungen - auf ein neues Level gebracht", sagt Dr.Harald Schwager, Vorsitzender des Verwaltungsrats. "Wir freuen uns, dass wirdurch Kontinuität in der KSB-Führung die erfolgreiche Umsetzung derUnternehmensstrategie und die Weiterentwicklung des Unternehmens sichernkönnen."Die vierköpfige Geschäftsleitung steht seit mittlerweile acht Jahren für diepositive Entwicklung von KSB. Unter ihrer Führung hat das gesamte KSB-Team denUmsatz des Unternehmens um über 30 Prozent gesteigert, den Gewinn (EBIT)verdreifacht und den Börsenwert vervierfacht. Die KSB-Belegschaft zeigte sich inder letztjährigen Mitarbeiterumfrage engagierter denn je.Stephan Timmermann (CEO) ist Sprecher der Geschäftsleitung und verantwortetunter anderem die Bereiche KSB SupremeServ, Strategie und Human Resources.Stephan Bross treibt als CTO Produktion, Forschung und Entwicklung sowie diedigitale Transformation voran. Ralf Kannefass steuert als CSO Vertrieb undMarketing. In Matthias Schmitz' Verantwortung als CFO liegen die Finanzen, ITund der Einkauf von KSB.Pressekontakt:Sonja AyasseTel + 49 6233 86-3118Mobil +49 151 22953838mailto:sonja.ayasse@ksb.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/100499/6179519OTS: KSB SE & Co. KGaAISIN: DE0006292006