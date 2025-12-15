Kontinuität an der Spitze / KSB-Verwaltungsrat informiert über Vertragsverlängerung der Geschäftsleitung (FOTO)
Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB
Frankenthal (ots) -
- Vertrag von Dr. Stephan Timmermann bis 2027 verlängert
- Verträge von Ralf Kannefass und Dr. Matthias Schmitz bis 2029 verlängert
- Stabilität in der Führung gesichert
Das Führungsteam des KSB Konzerns wird das Unternehmen bis Ende 2027 weiterhin
gemeinsam leiten. Der Verwaltungsrat der KSB Management SE stimmt dem Wunsch von
Dr. Stephan Timmermann (64) zu, seinen Vertrag bis 31. Dezember 2027 zu
verlängern. Gleichzeitig gewinnt das Gremium Ralf Kannefass sowie Dr. Matthias
Schmitz für eine Verlängerung ihrer Amtszeit um jeweils drei Jahre.
"Diese Geschäftsleitung hat über Jahre hervorragende Arbeit geleistet und KSB -
trotz schwieriger Rahmenbedingungen - auf ein neues Level gebracht", sagt Dr.
Harald Schwager, Vorsitzender des Verwaltungsrats. "Wir freuen uns, dass wir
durch Kontinuität in der KSB-Führung die erfolgreiche Umsetzung der
Unternehmensstrategie und die Weiterentwicklung des Unternehmens sichern
können."
Die vierköpfige Geschäftsleitung steht seit mittlerweile acht Jahren für die
positive Entwicklung von KSB. Unter ihrer Führung hat das gesamte KSB-Team den
Umsatz des Unternehmens um über 30 Prozent gesteigert, den Gewinn (EBIT)
verdreifacht und den Börsenwert vervierfacht. Die KSB-Belegschaft zeigte sich in
der letztjährigen Mitarbeiterumfrage engagierter denn je.
Stephan Timmermann (CEO) ist Sprecher der Geschäftsleitung und verantwortet
unter anderem die Bereiche KSB SupremeServ, Strategie und Human Resources.
Stephan Bross treibt als CTO Produktion, Forschung und Entwicklung sowie die
digitale Transformation voran. Ralf Kannefass steuert als CSO Vertrieb und
Marketing. In Matthias Schmitz' Verantwortung als CFO liegen die Finanzen, IT
und der Einkauf von KSB.
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Aktie
Die KSB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 985 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Aktie um -2,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,51 %.
Die Marktkapitalisierung von KSB bezifferte sich zuletzt auf 873,32 Mio..
KSB zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 26,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1400 %.
