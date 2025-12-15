    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKSB AktievorwärtsNachrichten zu KSB
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kontinuität an der Spitze / KSB-Verwaltungsrat informiert über Vertragsverlängerung der Geschäftsleitung (FOTO)

    Kontinuität an der Spitze / KSB-Verwaltungsrat informiert über Vertragsverlängerung der Geschäftsleitung (FOTO)
    Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB
    Frankenthal (ots) -

    - Vertrag von Dr. Stephan Timmermann bis 2027 verlängert
    - Verträge von Ralf Kannefass und Dr. Matthias Schmitz bis 2029 verlängert
    - Stabilität in der Führung gesichert

    Das Führungsteam des KSB Konzerns wird das Unternehmen bis Ende 2027 weiterhin
    gemeinsam leiten. Der Verwaltungsrat der KSB Management SE stimmt dem Wunsch von
    Dr. Stephan Timmermann (64) zu, seinen Vertrag bis 31. Dezember 2027 zu
    verlängern. Gleichzeitig gewinnt das Gremium Ralf Kannefass sowie Dr. Matthias
    Schmitz für eine Verlängerung ihrer Amtszeit um jeweils drei Jahre.

    "Diese Geschäftsleitung hat über Jahre hervorragende Arbeit geleistet und KSB -
    trotz schwieriger Rahmenbedingungen - auf ein neues Level gebracht", sagt Dr.
    Harald Schwager, Vorsitzender des Verwaltungsrats. "Wir freuen uns, dass wir
    durch Kontinuität in der KSB-Führung die erfolgreiche Umsetzung der
    Unternehmensstrategie und die Weiterentwicklung des Unternehmens sichern
    können."

    Die vierköpfige Geschäftsleitung steht seit mittlerweile acht Jahren für die
    positive Entwicklung von KSB. Unter ihrer Führung hat das gesamte KSB-Team den
    Umsatz des Unternehmens um über 30 Prozent gesteigert, den Gewinn (EBIT)
    verdreifacht und den Börsenwert vervierfacht. Die KSB-Belegschaft zeigte sich in
    der letztjährigen Mitarbeiterumfrage engagierter denn je.

    Stephan Timmermann (CEO) ist Sprecher der Geschäftsleitung und verantwortet
    unter anderem die Bereiche KSB SupremeServ, Strategie und Human Resources.
    Stephan Bross treibt als CTO Produktion, Forschung und Entwicklung sowie die
    digitale Transformation voran. Ralf Kannefass steuert als CSO Vertrieb und
    Marketing. In Matthias Schmitz' Verantwortung als CFO liegen die Finanzen, IT
    und der Einkauf von KSB.

    Pressekontakt:

    Sonja Ayasse
    Tel + 49 6233 86-3118
    Mobil +49 151 22953838
    mailto:sonja.ayasse@ksb.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100499/6179519
    OTS: KSB SE & Co. KGaA
    ISIN: DE0006292006
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Aktie

    Die KSB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 985 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Aktie um -2,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von KSB bezifferte sich zuletzt auf 873,32 Mio..

    KSB zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 26,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1400 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu KSB - 629200 - DE0006292006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über KSB. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kontinuität an der Spitze / KSB-Verwaltungsrat informiert über Vertragsverlängerung der Geschäftsleitung (FOTO) - Vertrag von Dr. Stephan Timmermann bis 2027 verlängert - Verträge von Ralf Kannefass und Dr. Matthias Schmitz bis 2029 verlängert - Stabilität in der Führung gesichert Das Führungsteam des KSB Konzerns wird das Unternehmen bis Ende 2027 weiterhin …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     