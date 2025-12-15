    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Pfandbriefbank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Pfandbriefbank

    Deutsche Pfandbriefbank Aktie mit kräftigem Kurssturz - 15.12.2025

    Am 15.12.2025 ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie, bisher, um -4,62 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Pfandbriefbank Aktie.

    Foto: Andreas Gebert - dpa

    Deutsche Pfandbriefbank AG ist eine führende europäische Spezialbank für Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung, bekannt für ihre Pfandbriefemissionen. Sie ist stark in Deutschland und anderen europäischen Märkten vertreten. Hauptkonkurrenten sind Aareal Bank und Berlin Hyp. Ihre Expertise und ihr Netzwerk in Europa sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Deutsche Pfandbriefbank Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 15.12.2025

    Mit einer Performance von -4,62 % musste die Deutsche Pfandbriefbank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,07 %, geht es heute bei der Deutsche Pfandbriefbank Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Deutsche Pfandbriefbank Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -14,36 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie damit um -4,68 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,63 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,17 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,21 % geändert.

    Deutsche Pfandbriefbank Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,68 %
    1 Monat +8,63 %
    3 Monate -14,36 %
    1 Jahr -11,90 %

    Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

    Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 563,45 Mio.EUR € wert.

    Deutsche Pfandbriefbank Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Pfandbriefbank

    -4,69 %
    -4,77 %
    +9,05 %
    -13,78 %
    -11,28 %
    -38,60 %
    -49,62 %
    -57,40 %
    -65,08 %
    ISIN:DE0008019001WKN:801900



