Börsen Update Europa - 15.12. - FTSE Athex 20 stark +1,96 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.183,30 PKT und steigt um +0,66 %. Top-Werte: TUI +6,55 %, PUMA +6,14 %, ThyssenKrupp +4,45 % Flop-Werte: RENK Group -2,07 %, HENSOLDT -1,89 %, Porsche AG -1,40 %

Der DAX bewegt sich bei 24.278,23 PKT und steigt um +0,18 %. Top-Werte: SAP +1,46 %, Zalando +1,13 %, Continental +0,90 % Flop-Werte: Rheinmetall -3,07 %, Daimler Truck Holding -1,91 %, Vonovia -1,20 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.562,49 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: SAP +1,46 %, CANCOM SE +1,29 %, SILTRONIC AG +1,21 %

Flop-Werte: PNE -3,85 %, HENSOLDT -1,89 %, SUESS MicroTec -1,83 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (14:00:07) bei 5.760,26 PKT und steigt um +0,51 %.

Top-Werte: Wolters Kluwer +2,80 %, Compagnie de Saint-Gobain +2,33 %, Schneider Electric +2,28 %

Flop-Werte: argenx -6,56 %, Rheinmetall -3,07 %, Sanofi -1,94 %

Der ATX steht bei 5.170,93 PKT und gewinnt bisher +1,21 %.

Top-Werte: BAWAG Group +2,22 %, DO & CO +2,12 %, Raiffeisen Bank International +1,78 %

Flop-Werte: Lenzing -1,55 %, Verbund Akt.(A) -0,53 %, Immofinanz -0,39 %

Der SMI bewegt sich bei 13.034,64 PKT und steigt um +1,00 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +2,46 %, Givaudan +2,13 %, Sika +1,90 %

Flop-Werte: Logitech International -0,50 %, UBS Group -0,01 %, Amrize +0,21 %

Der CAC 40 steht bei 8.154,57 PKT und gewinnt bisher +0,96 %.

Top-Werte: Kering +3,29 %, Publicis Groupe +3,09 %, STMicroelectronics +2,83 %

Flop-Werte: Sanofi -1,94 %, Edenred Bearer and /or registered shares -0,78 %, ArcelorMittal -0,48 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.837,26 PKT und gewinnt bisher +0,57 %.

Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +1,64 %, Telia Company +1,09 %, Getinge (B) +1,05 %

Flop-Werte: SKF (B) -1,56 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,35 %, SSAB Registered (A) -1,06 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 5.190,00 PKT und steigt um +1,96 %.

Top-Werte: Coca-Cola HBC +0,83 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,71 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,52 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,68 %, Piraeus Port Authority -1,28 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,18 %