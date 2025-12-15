JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Wartezeit auf ein neues iPhone 17 sei zuletzt etwas gestiegen, schrieb Samik Chatterjee in seiner am Montag vorliegenden Auswertung aktueller Daten. Im Schnitt müssten sich Käufer mit etwa 5 Tagen zwei Tage länger gedulden als in der entsprechenden Vorjahreswoche. Auf das Basismodell müssten sie sogar mehr als eine Woche warten./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 23:01 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 237EUR auf Tradegate (15. Dezember 2025, 14:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 305

Kursziel alt: 305

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

