    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF
    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    BASF sichert Arbeitsplätze im Stammwerk bis Ende 2028

    Für Sie zusammengefasst
    • BASF verzichtet bis 2028 auf betriebsbedingte Kündigungen.
    • Milliardeninvestitionen in Ludwigshafen zur Modernisierung.
    • Standortvereinbarung schafft Sicherheit in Krisenzeiten.
    BASF sichert Arbeitsplätze im Stammwerk bis Ende 2028
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    LUDWIGSHAFEN/PFALZ (dpa-AFX) - BASF verzichtet bis Ende 2028 auf betriebsbedingte Kündigungen in Ludwigshafen und investiert Milliarden im dortigen Stammwerk. Darauf haben sich der weltgrößte Chemiekonzern und die Arbeitnehmervertretungen in einer neuen Standortvereinbarung verständigt. Der Betriebsrat bezeichnete die monatelangen Verhandlungen als "hartes Ringen", das sich aber gelohnt habe. Für BASF teilte eine Sprecherin mit, wichtig sei "Verbindlichkeit in einem von Veränderungen geprägten Umfeld".

    Die Vereinbarung gilt einer Mitteilung zufolge für drei Jahre vom 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2028 für die Beschäftigten in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz. Sie verlängert sich um zwei Jahre, "sofern die vereinbarten Ziele zur Wiederherstellung der Profitabilität erreicht werden". Die bisherige Vereinbarung läuft zum Jahresende aus. Mit mehr als 30.000 Beschäftigten arbeitet gut ein Drittel der weltweiten BASF-Beschäftigten im Stammwerk.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BASF SE!
    Long
    41,51€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    47,09€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Neuer Verbundstandort in China 2026

    Unternehmenschef Markus Kamieth hatte einen weitreichenden Umbau angekündigt, um den Konzern aus der Krise zu führen. Geschäftsbereiche sollen teilweise verkauft und das Agrargeschäft 2027 an die Börse gehen. Zudem wird die Dividende für Aktionäre erstmals seit 2010 gekürzt. Im kommenden Jahr will BASF in China einen neuen Verbundstandort offiziell eröffnen. Die Errichtung liege im Zeitplan und mit Gesamtinvestitionen von rund 8,7 Milliarden Euro unter Budget, hatte das Unternehmen unlängst mitgeteilt.

    "Diese Standortvereinbarung ist ein klares Bekenntnis zum Stammwerk Ludwigshafen und ermöglicht Veränderungen", sagte Vorstandsmitglied Katja Scharpwinkel. In der kriselnden Chemieindustrie sei aber keine Trendwende in Sicht. BASF will rund zwei Milliarden Euro jährlich in den Standort investieren, um unter anderem die Infrastruktur zu modernisieren und auszubauen.

    Betriebsrat: "Köpfe wieder frei"

    Betriebsratschef Sinischa Horvat nannte die Vereinbarung "angesichts langanhaltender struktureller, wirtschaftlicher Herausforderungen" keineswegs selbstverständlich. "Wenn wir ins Jahr 2026 starten, haben wir die Köpfe wieder frei für die großen strukturellen Herausforderungen, an denen wir arbeiten müssen." Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) sprach von einem wichtigen "Sicherheitsrahmen" in Krisenzeiten./wo/DP/nas

    BASF

    -1,52 %
    +2,93 %
    +3,70 %
    +2,37 %
    +0,34 %
    -4,65 %
    -29,49 %
    -34,83 %
    +8.232,08 %
    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 44,48 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 14:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +2,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 39,42 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -9,42 %/+20,02 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BASF. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Überkapazitäten in der Chemiebranche, die BASF-Profitabilität und die Kursentwicklung. Während BASF für 2025 positive Gewinnprognosen aufweist, wird für 2026 keine Verbesserung erwartet. Investoren diskutieren die Bewertung des Unternehmens, technische Kursanalysen und mögliche Kursrückgänge, wobei die langfristige Perspektive als attraktiv eingeschätzt wird.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BASF sichert Arbeitsplätze im Stammwerk bis Ende 2028 BASF verzichtet bis Ende 2028 auf betriebsbedingte Kündigungen in Ludwigshafen und investiert Milliarden im dortigen Stammwerk. Darauf haben sich der weltgrößte Chemiekonzern und die Arbeitnehmervertretungen in einer neuen Standortvereinbarung …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     