Nach 24 Jahren
Letzter VW rollt in Dresden vom Band
- Letztes Auto in Dresdner Manufaktur rollt vom Band.
- ID.3 bleibt als Ausstellungsstück im Werk erhalten.
- Umbau zum Innovationscampus startet 2026 in Dresden.
DRESDEN (dpa-AFX) - Nach 24 Jahren soll in der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen (VW ) in Dresden am Dienstag das letzte Auto vom Band rollen. Der rote ID.3 soll als Ausstellungsstück im Werk bleiben und wurde von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterschrieben, wie Volkswagen Sachsen mitteilte. Über die Jahre seien im Dresdner Werk mehr als 165.500 Fahrzeuge produziert worden.
Eröffnet wurde die Gläserne Manufaktur 2001 mit der Produktion des VW-Oberklasse-Modells Phaeton, die 2016 endete. Mit dem Produktionsstart des e-Golfs im Jahr 2017 habe Dresden als erster VW-Standort vollständig auf Elektromobilität umgestellt. Seit 2021 wurde nur noch der ID.3 hergestellt.
Udo Lindenberg unter prominenten Käufern
Auch die Prominenz sei in den vergangenen Jahren nach Dresden gekommen: Neben Weltstar Udo Lindenberg holten auch Wolfgang Stumph und Axel Schulz einen VW Phaeton in der Gläsernen Manufaktur ab. Der Papst sei 2006 ebenfalls einen in Dresden hergestellten Phaeton gefahren. 2023 seien zwei ID.3 an den Vatikan übergeben worden, hieß es.
Umbau zum Innovationscampus
Ab Januar 2026 wird die Gläserne Manufaktur nun umgebaut, soll als Auslieferungsstandort aber erhalten bleiben. Volkswagen, der Freistaat Sachsen und die Technische Universität (TU) Dresden gehen dafür eine strategische Partnerschaft ein.
Geplant ist ein Innovationszentrum für zentrale Technologiefelder, darunter Künstliche Intelligenz, Robotik, Mikroelektronik und Chip-Design. Die TU will künftig fast die Hälfte der Flächen im Werk nutzen. Die 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen vorerst ihren Arbeitsplatz in Dresden behalten./hdo/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 108,5 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 14:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 22,32 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -71,31 %/+1,80 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Welcher Hybrid ist super? MHEV - HEV - PHEV. Rechne mal deine 1/2 Liter Ersparnis gegen die Mehrkosten und die höhere Anzahl von Teilen die produziert werden müssen, sowie die Reparaturkosten bei steigender Fehlermöglichkeit bei gleichzeitigem Betrieb von 2 Systemen. Wenn du von 30 Km elektrischer Reichweite redest, dann geht um den PHEV, also 2 Komplettsysteme, deutlich höheres Gewicht, deutliche Mehrkosten. Dann musst dir mal die Frage stellen, wer deine 1 Liter Motoren als PHEV kaufen soll, bzw. wer da angesprochen werden soll diesen extremen Aufpreis gerade in dieser Fahrzeugklasse zu zahlen, den er mit dem Spritersparnis nie wieder reinholt. Wenn du Boss von VW wärst, dann wäre VW Morgen pleite.