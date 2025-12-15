    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEcoGraf AktievorwärtsNachrichten zu EcoGraf

    Lithium vor Wendepunkt - Wie Mega-Energiespeicher ab 2026 die Nachfrage treiben

    Nach dem Preissturz winkt Lithium die Trendwende: Stationäre Energiespeicher boomen, E-Autos treiben weiter – ab 2026 droht Defizit. Doch China-Politik, Lagerbestände und neue Minen bleiben die Unbekannten.

    Der Lithium-Markt steht nach Jahren des Überangebots vor einem möglichen Wendepunkt. Während die Elektromobilität weiterhin den größten Teil der Nachfrage nach dem Batteriemetall stellt, rückt eine zweite Säule immer stärker in den Vordergrund: großflächig eingesetzte Energiespeicher. Branchenbeobachter sehen in diesen Systemen einen potenziell entscheidenden Faktor, der das globale Angebot-Nachfrage-Gefüge bei Lithium bereits ab 2026 spürbar verschieben könnte.

    Mehrere große Investmentbanken – darunter Citigroup, UBS und Bernstein – gehen davon aus, dass die Nachfrage aus dem Bereich stationärer Energiespeicherung so dynamisch zulegt, dass der Markt von einem Überangebot wieder in ein Defizit kippen könnte. Andere Analysten mahnen dagegen, die Erwartungen seien teilweise zu hoch angesetzt.

