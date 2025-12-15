2023er-Hochs im Test

Von den jüngsten Rekordständen aus September 2021 notiert die Deutsche-Post-Aktie aktuell noch rund 23 Prozent entfernt, arbeitet sich in den letzten Monaten aber erfolgreich an diese Kursmarke heran. Für ein Folgekaufsignal gilt es jedoch, dass in 2023 aufgestellte Doppelhoch um 47,04 Euro nun nachhaltig und mindestens auf Wochenbasis zu knacken, damit die nächsthöheren Ziele in Angriff genommen werden. Achtung, ein Ausbruch über diesen Widerstand könnte etwas auf sich warten lassen, derzeit gehen die Umsätze sichtlich zurück, ein ernstes Achtungszeichen.

Sowohl der MACD, RSI sowie das Volumen warnen vor einer bevorstehenden Konsolidierung bei der Deutschen Post, diese könnte kurzzeitig in den Bereich von 44,99 und darunter auf 43,05 Euro talwärts reichen, sodass der Wert genügend Zeit bekommt, um Kräfte für den favorisierten Ausbruch mit einem übergeordneten Kursziel bei 50,00 Euro zu sammeln. Demnach würde sich ein Long-Einstieg erst bei ein Wochenschlusskurs oberhalb von 47,04 Euro anbieten. Auf der Unterseite sollte es nach Möglichkeit nicht mehr unter die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 (Woche) im Bereich von 40,00 Euro talwärts gehen. Dies würde nämlich auf längerfristige Sicht sogar Abschläge auf 33,03 Euro auslösen.

Deutsche Post AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Sobald die Post-Aktie über 47,04 Euro springt, kann das nächste Kursziel für den Wert bei 50,00 Euro ausgerufen werden, eine überschießende Welle könnte zeitweise sogar auf 53,10 Euro heranreichen. Genau diese Entwicklung könnte für den Aufbau einer Kaufposition beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM82KW genutzt werden. Die mögliche Renditechance beliefe sich auf insgesamt 110 Prozent, Ziele im Schein wurden bei 0,80 und 1,11 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 45,40 Euro gemessen am Basiswert nicht überschreiten, im Schein würde dies einen möglichen Stopp-Kurs von 0,34 Euro ergeben.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM82KW Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,51 - 0,52 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 42,0658 Euro Basiswert: Deutsche Post AG - DHL KO-Schwelle: 42,0658 Euro akt. Kurs Basiswert: 47,13 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,11 Euro Hebel: 9,1 Kurschance: + 110 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.