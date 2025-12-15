NetraMark erreicht wichtigen Meilenstein bei der FDA

TORONTO, ON, 15. Dezember 2025 / IRW-Press / NetraMark Holdings Inc. (das „Unternehmen“ oder „NetraMark“) (CSE: AIAI) (OTCQB: AINMF) (FWB: PF0) – ein führendes Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI), das klinische Studien in der Pharmabranche mit KI-gestützter Präzisionsanalytik transformiert – hat heute den Abschluss eines wichtigen Treffens (Critical Path Innovation Meeting, CPIM) mit der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) bekannt gegeben. Während dieses wissenschaftlichen Austauschs gab die FDA ihre Rückmeldungen zu NetraAI (der erklärbaren KI/ML-Plattform von NetraMark) und erörterte deren mögliche Anwendung als Enrichment-Methodik im Design klinischer Studien. Im Rahmen der Gespräche schlug die FDA vor, NetraMark möge das „Model-Informed Drug Development (MIDD) Paired Meeting Program“ der Behörde als möglichen Weg für einen weiteren regulatorischen Dialog in Betracht ziehen.

WICHTIGER HAFTUNGSAUSSCHLUSS: CPIM-Gespräche sind nicht regulatorischer Natur, von Arzneimittelprodukten unabhängig und für FDA- und CPIM-Antragsteller nicht verbindlich. CPIM-Treffen sind wissenschaftliche Foren für Gespräche im Frühstadium und kein Ersatz für formelle regulatorische Treffen. Das CPIM-Treffen zwischen FDA und NetraMark gilt nicht als Bestätigung dafür, dass die FDA die Plattform NetraAI bzw. die Produkte oder Dienstleistungen von NetraMark unterstützt.

Wichtigste Erkenntnisse aus dem CPIM-Treffen mit der FDA:

- Wissenschaftliche Gespräche über den Ansatz und die prädiktive Enrichment-Strategie von NetraAI: Die FDA gab ihre Rückmeldung zum Ansatz von NetraAI hinsichtlich des vorab festgelegten, α-gesteuerten prädiktiven Enrichments und erörterte Überlegungen zur Ermittlung von Untergruppen mit einem erhöhten Anteil von ansprechenden Patienten (responder-enriched) unter Beibehaltung einer angemessenen Kontrolle des Typ-I-Fehlers im Kontext der Enrichment-Richtlinien der FDA.

- Gespräche über das „MIDD Paired Meeting Program“: Die FDA schlug NetraMark vor, das MIDD Paired Meeting Program als möglichen Weg für einen weiteren regulatorischen Dialog mit einem pharmazeutischen Sponsor in Betracht zu ziehen. Dabei wurde auch auf den selektiven Charakter des Programms mit begrenzter vierteljährlicher Annahme hingewiesen.