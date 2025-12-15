    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKingsmen Resources AktievorwärtsNachrichten zu Kingsmen Resources
    Kingsmen berichtet über hochgradige Goldproben aus dem South Block seines Gold-Silber-Projekts Almoloya in der Bergbauregion Parral in Chihuahua

    Kingsmen berichtet über hochgradige Goldproben aus dem South Block seines Gold-Silber-Projekts Almoloya in der Bergbauregion Parral in Chihuahua
    Vancouver, British Columbia – 15. Dezember 2025 / IRW-Press / Kingsmen Resources Ltd. (TSXV: KNG) (OTCQB: KNGRF) (FWB: TUY) („Kingsmen“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die ersten Ergebnisse aus seinem laufenden Programm zur obertägigen Entnahme von Proben aus aufgelassenen Abbaustätten entlang der Struktur Juliettas im Projekt Almoloya bekannt zu geben. Das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Silber-Projekt Almoloya befindet sich 30 km westlich des Silberprojekts Las Coloradas in der bergbaufreundlichen Region Parral in Chihuahua (Mexiko), das ebenfalls zu 100 % dem Unternehmen gehört. Im Projekt Almoloya, das auch die ehemaligen Abbaustätten Cigarrero und Las Juliettas beherbergt, sind mehrere Claims in einem Konzessionspaket miteinander verbunden.

     

    Insgesamt wurden 527 Proben aus historischen Untertagebaubetrieben bzw. obertägig aus dem Prospektionsgebiet Juliettas im South Block gewonnen. Wo möglich, wurden Proben aus dem Hangenden, den Erzgängen und dem Liegenden entnommen. Es wurden zwei lange, nach Norden verlaufende Strukturen sowie stellenweise auch kürzere Strukturen mit nordwestlicher Ausrichtung ermittelt. Die Strukturen sind zwischen 50 m und 400 m lang, bis zu 1,2 m mächtig und bis zu 200 m tief. Die Goldmineralisierung ist zusammen mit Kalzit-Dolomit-Eisenoxid-Quarz-Magnetit-Pyrolusit/Psilomelan und Pyrit in Erzgängen und Trümmerzonen anzutreffen. Das Grundgebirge besteht aus Kalkstein mit mäßiger bis starker Marmorierung und Rekristallisierung.

     

    Abbildung 1 zeigt Probenstandorte und Erzgehalte. Auf rund 500 Metern wurden bedeutende Goldwerte ermittelt (Tabellen 1, 2, 3 und 4). Unter folgendem Link geht es zu Tabelle 3 (82 Proben mit 1,14 – 5,9 g/t Gold) und Tabelle 4 (168 Proben mit 0,13 – 1,02 g/t Gold).

     

    President Scott Emerson erklärte: „Wir freuen uns sehr über diese ersten Ergebnisse aus der obertägigen Probenahme im South Block, wo wir unter anderem eine Probe mit über 34,1 g/t Gold über 0,5 m angetroffen haben. Der Fund stärkt unseren Glauben an ein ausgedehntes Mineralisierungssystem bei Almoloya. Die hohen Goldwerte deuten auf faszinierende neue Ziele hin. Mit diesen Resultaten sind wir bestens aufgestellt, um kontinuierlich zu wachsen und Werte für unsere Aktionäre zu schaffen.“

