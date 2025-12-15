Bilfinger SE: Aktienrückkauf - Jetzt profitieren!

Bilfinger SE hat im Zeitraum vom 08. bis 12. Dezember 2025 insgesamt 10.021 eigene Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs erworben.

Der Aktienrückkauf wurde am 20. Januar 2025 offiziell bekannt gegeben und begann am 21. Januar 2025.

Das Gesamtvolumen der bis zum 12. Dezember 2025 im Rahmen des Rückkaufs erworbenen Aktien beträgt 644.911 Stück.

Der Rückkauf erfolgt ausschließlich über die Börse durch eine von Bilfinger SE beauftragte Bank.

Die gewichteten Durchschnittskurse der erworbenen Aktien lagen zwischen 103,8492 EUR und 107,9456 EUR.

Detaillierte Informationen zu den Rückkäufen sind auf der Internetseite von Bilfinger SE veröffentlicht.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025, bei Bilfinger ist am 04.03.2026.

Der Kurs von Bilfinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 107,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,08 % im Plus.

16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 108,00EUR das entspricht einem Plus von +0,09 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.166,58PKT (+0,51 %).





