    Skeena Gold & Silver gibt erfolgreiche Abstimmung der Tahltan Nation zur Unterstützung des Eskay Creek Impact Benefit Agreement bekannt

    Vancouver, BC – 15. Dezember 2025 / IRW-Press / Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) - https://www.commodity-tv.com/play/skeena-gold-and-silver-developing-on ... - („Skeena Gold & Silver“, „Skeena“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Tahltan Nation für das Impact Benefit Agreement („IBA“) in Bezug auf die Erschließung und den künftigen Betrieb des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekts Eskay Creek („Eskay“ oder das „Projekt“) gestimmt hat.

     

    In einer Volksabstimmung unter ihren Mitgliedern hat die Tahltan Nation für die vorgeschlagene Vereinbarung über Auswirkungen und Vorteile in Bezug auf das Eskay Creek-Projekt gestimmt. Eine Entscheidung des Vorstands der Tahltan Central Government über die Zustimmung zum Eskay Creek-Projekt wird im Januar 2026 geprüft werden.

     

    Die IBA schafft einen Rahmen, der gemeinsame Vorteile gewährleistet, darunter:

     

    -          Beschäftigungs- und Geschäftsmöglichkeiten für Mitglieder und Unternehmen der Tahltan;

    -          Ausbildungs- und Bildungsinitiativen zum Aufbau langfristiger Kapazitäten;

    -          Finanzierung einer Einrichtung zugunsten der Ältesten der Tahltan; und

    -          eine bedeutende finanzielle Beteiligung am Eskay Creek-Projekt.

     

    Walter Coles, Vorstandsvorsitzender von Skeena, kommentierte: „Wir bedanken uns herzlich bei der Führung der Tahltan-Zentralregierung, der Tahltan-Band und der Iskut-Band für ihr Vertrauen in Skeena bei der Weiterentwicklung von Eskay Creek. Die Ratifizierung dieser IBA spiegelt die harte Arbeit wider, die wir gemeinsam geleistet haben. Diese innovative Vereinbarung setzt neue Industriestandards für die Beteiligung der First Nation am Umweltschutz und an der Teilhabe an den Vorteilen des Projekts.“

     

    Justin Himmelright, Senior Vice President of External Affairs, kommentierte: „Wir sehen die IBA als Grundlage für eine langfristige, sinnvolle Partnerschaft zwischen Eskay Creek und der Tahltan Nation. Im Laufe der Jahre hat die Tahltan Nation eine Schlüsselrolle bei der Ausrichtung des Projekts gespielt. Sie hat uns ihre ökologischen, kulturellen und wirtschaftlichen Prioritäten mitgeteilt, und wir haben gemeinsam daran gearbeitet, dass diese Werte im Projekt berücksichtigt werden.“

