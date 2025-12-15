    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    Streaming-Riese im Fokus

    361 Aufrufe 361 0 Kommentare 0 Kommentare

    Netflix bleibt standhaft: Paramounts Übernahmeangebot ändert nichts

    Netflix hält an dem Deal mit Warner Bros. Discovery fest und reagiert gelassen auf das feindliche Angebot von Paramount Skydance.

    Für Sie zusammengefasst
    • Netflix bleibt bei Warner Bros.-Deal, gelassen.
    • Kinoveröffentlichungen werden künftig priorisiert.
    • Analysten sehen klare Wettbewerbsbotschaft von Netflix.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Streaming-Riese im Fokus - Netflix bleibt standhaft: Paramounts Übernahmeangebot ändert nichts
    Foto: picture alliance / Photoshot

    Netflix hat seinen Standpunkt zum geplanten Erwerb von Vermögenswerten des Medienriesen Warner Bros. Discovery unverändert gelassen. In einem Brief an die Mitarbeiter erklärten die Co-CEOs Greg Peters und Ted Sarandos, dass das feindliche Angebot von Paramount Skydance "vollständig erwartet" worden sei.

    Theaterauswertung wird Priorität

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Netflix Inc!
    Short
    100,00€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    88,46€
    Basispreis
    0,52
    Ask
    × 14,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Streaming-Plattform betonte zugleich die Bedeutung von Kinoveröffentlichungen für Warner Bros. "Wir haben Kinofilme in der Vergangenheit nicht priorisiert, da dies nicht zu unserem Geschäft bei Netflix gehörte. Wenn dieser Deal abgeschlossen ist, werden wir in diesem Geschäft tätig sein", schrieben Peters und Sarandos. Damit unterstreichen sie, dass Netflix bereit ist, in die traditionelle Filmvermarktung zu investieren, um das Erbe von Warner Bros zu bewahren.

    Solide Grundlage und regulatorische Sicherheit

    Netflix zeigt sich zuversichtlich, dass der Deal sowohl den Konsumenten zugutekommt als auch regulatorische Hürden meistern kann. Das Unternehmen bezeichnet die Vereinbarung als "solide" und signalisiert, dass man die Übernahme wie geplant vorantreiben werde.

    Marktbeobachter reagieren

    Analysten sehen in der klaren Haltung von Netflix ein Signal an den Wettbewerb, dass das Unternehmen nicht bereit ist, seine Pläne angesichts eines feindlichen Angebots zu ändern. Die Streaming-Branche beobachtet nun aufmerksam, wie sich der Wettlauf zwischen den großen Medienhäusern entwickeln wird.

    Netflix

    +1,17 %
    -1,66 %
    -17,53 %
    -20,76 %
    +3,64 %
    +197,19 %
    +82,38 %
    +689,16 %
    +5.584,78 %
    ISIN:US64110L1061WKN:552484

    Ausblick

    Mit dem Abschluss des Deals könnte Netflix seine Position als zentraler Akteur in der Film- und Serienbranche weiter ausbauen. Die strategische Integration von Warner Bros' Kinoportfolio könnte nicht nur das Wachstum stärken, sondern auch die Bindung von Abonnenten erhöhen.

    Redaktion empfiehlt: So zahlen Sie nie wieder zu viel für StromProfitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mit
    Preisgarantie. Hier Ersparnis prüfen!

     

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Renditeturbo 2026 –
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Streaming-Riese im Fokus Netflix bleibt standhaft: Paramounts Übernahmeangebot ändert nichts Netflix hält an dem Deal mit Warner Bros. Discovery fest und reagiert gelassen auf das feindliche Angebot von Paramount Skydance.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     