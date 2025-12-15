Streaming-Riese im Fokus
Netflix bleibt standhaft: Paramounts Übernahmeangebot ändert nichts
Netflix hält an dem Deal mit Warner Bros. Discovery fest und reagiert gelassen auf das feindliche Angebot von Paramount Skydance.
- Netflix bleibt bei Warner Bros.-Deal, gelassen.
- Kinoveröffentlichungen werden künftig priorisiert.
- Analysten sehen klare Wettbewerbsbotschaft von Netflix.
Netflix hat seinen Standpunkt zum geplanten Erwerb von Vermögenswerten des Medienriesen Warner Bros. Discovery unverändert gelassen. In einem Brief an die Mitarbeiter erklärten die Co-CEOs Greg Peters und Ted Sarandos, dass das feindliche Angebot von Paramount Skydance "vollständig erwartet" worden sei.
Theaterauswertung wird Priorität
Die Streaming-Plattform betonte zugleich die Bedeutung von Kinoveröffentlichungen für Warner Bros. "Wir haben Kinofilme in der Vergangenheit nicht priorisiert, da dies nicht zu unserem Geschäft bei Netflix gehörte. Wenn dieser Deal abgeschlossen ist, werden wir in diesem Geschäft tätig sein", schrieben Peters und Sarandos. Damit unterstreichen sie, dass Netflix bereit ist, in die traditionelle Filmvermarktung zu investieren, um das Erbe von Warner Bros zu bewahren.
Solide Grundlage und regulatorische Sicherheit
Netflix zeigt sich zuversichtlich, dass der Deal sowohl den Konsumenten zugutekommt als auch regulatorische Hürden meistern kann. Das Unternehmen bezeichnet die Vereinbarung als "solide" und signalisiert, dass man die Übernahme wie geplant vorantreiben werde.
Marktbeobachter reagieren
Analysten sehen in der klaren Haltung von Netflix ein Signal an den Wettbewerb, dass das Unternehmen nicht bereit ist, seine Pläne angesichts eines feindlichen Angebots zu ändern. Die Streaming-Branche beobachtet nun aufmerksam, wie sich der Wettlauf zwischen den großen Medienhäusern entwickeln wird.
Ausblick
Mit dem Abschluss des Deals könnte Netflix seine Position als zentraler Akteur in der Film- und Serienbranche weiter ausbauen. Die strategische Integration von Warner Bros' Kinoportfolio könnte nicht nur das Wachstum stärken, sondern auch die Bindung von Abonnenten erhöhen.
Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion