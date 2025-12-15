    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWarner Bros. Discovery (A) AktievorwärtsNachrichten zu Warner Bros. Discovery (A)

    Bond-Schock

    1841 Aufrufe 1841 0 Kommentare 0 Kommentare

    Am US-Anleihemarkt braut sich ein Sturm zusammen

    Milliardensummen für KI, schuldenfinanzierte Mega-Deals und eine neue Emissionswelle könnten den US-Bondmarkt schon bald auf die Probe stellen. Doch die Stimmung ist erstaunlich gelassen.

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Bondmarkt unter Druck durch KI-Investitionen.
    • Risikoaufschläge sinken, aber Warnungen nehmen zu.
    • Hohe Bewertungen könnten zu schnellen Enttäuschungen führen.
    • Report: Renditeturbo 2026 –
    Bond-Schock - Am US-Anleihemarkt braut sich ein Sturm zusammen
    Foto: DALL-E

    Am US-Markt für Unternehmensanleihen wirkt derzeit vieles beruhigend. Die Risikoaufschläge für erstklassige Papiere gegenüber US-Treasuries sind auf rund 0,76 Prozentpunkte geschrumpft, den niedrigsten Stand seit Oktober und nahe an den teuersten Bewertungen seit Jahrzehnten. Auch die Kosten zur Absicherung gegen Kreditausfälle sinken. Für viele Anleger sieht das nach Entspannung aus. Doch immer mehr Strategen warnen: Die Ruhe könnte trügerisch sein.

    Denn die nächste Belastungsprobe ist bereits absehbar. Ab 2026 dürfte eine massive Emissionswelle auf den Markt treffen, um milliardenschwere Investitionen in Rechenzentren, Energieversorgung und Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) zu finanzieren. Analysten von Barclays rechnen damit, dass das Volumen neuer erstklassiger US-Unternehmensanleihen auf rund 1,6 Billionen US-Dollar steigen könnte – etwa 11 Prozent mehr als in diesem Jahr. Allein die Technologiebranche dürfte in den kommenden fünf Jahren Anleihen im Volumen von rund 1,5 Billionen US-Dollar platzieren, erwartet JPMorgan.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Netflix Inc!
    Short
    99,40€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    87,63€
    Basispreis
    0,56
    Ask
    × 14,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wie riskant diese Wette ist, zeigt das Beispiel Oracle. Der Softwarekonzern meldete zuletzt einen negativen freien Cashflow, während sich der Bau einiger Rechenzentren verzögert. Erstklassig eingestufte Anleihen, die Oracle erst im September begeben hatte, handeln inzwischen teilweise auf Niveaus, die eher an Ramschpapiere erinnern. Die Buchverluste für Investoren summieren sich auf rund 1,35 Milliarden US-Dollar, zeigen Daten von Bloomberg – ein Warnsignal, wie schnell sich Vertrauen drehen kann.

    Zusätzlichen Druck bringen schuldenfinanzierte Übernahmen. In den vergangenen Wochen häuften sich große Deals, darunter die geplante Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Netflix. Marktteilnehmer rechnen damit, dass unter Präsident Donald Trump weitere Großakquisitionen folgen könnten, weil Unternehmen auf eine unternehmensfreundlichere Fusionspolitik setzen.

    Tipp aus der RedaktionFeste Zinsen und in der Regel weniger Schwankungen als Aktien: Mit Anleihen erweitern Sie Ihr Depot um eine weitere spannende Assetklasse. Entdecken Sie jetzt rund 40.000 Staats- und Unternehmensanleihen zu günstigen Konditionen bei SMARTBROKER+.

     

    Zwar helfen dem Markt derzeit mehrere Faktoren: Das Emissionsfenster ist zum Jahresende nahezu geschlossen, die US-Notenbank hat die Zinsen gesenkt und die Unternehmensgewinne wirken insgesamt solide. Doch diese Unterstützung ist zeitlich begrenzt. Bereits im Januar dürfte die Emissionstätigkeit traditionell wieder anspringen, und damit die Sorge vor einem Überangebot.

    Schon vor wenigen Wochen reichte allein diese Angst, um die Risikoaufschläge auf bis zu 0,85 Prozentpunkte auszuweiten. Angesichts der aktuell extrem hohen Bewertungen sehen Strategen kaum noch Spielraum nach oben. Oder anders gesagt: Die Märkte preisen derzeit ein ideales Szenario ein. Sollte es zu Enttäuschungen kommen, könnte sich der aufziehende Sturm am US-Bondmarkt schneller entladen, als vielen lieb ist.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Bond-Schock Am US-Anleihemarkt braut sich ein Sturm zusammen Milliardensummen für KI, schuldenfinanzierte Mega-Deals und eine neue Emissionswelle könnten den US-Bondmarkt schon bald auf die Probe stellen. Doch die Stimmung ist erstaunlich gelassen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     