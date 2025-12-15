    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArm Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Arm Holdings

    Arm Holdings Aktie - Kurs auf Talfahrt - 15.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Arm Holdings Aktie bisher Verluste von -4,04 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Arm Holdings Aktie.

    Foto: Arm Limited

    Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Arm Holdings aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.12.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Arm Holdings Aktie. Mit einer Performance von -4,04 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,18 %, geht es heute bei der Arm Holdings Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Arm Holdings Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -12,79 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,91 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Arm Holdings eine negative Entwicklung von -9,47 % erlebt.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,69 % geändert.

    Arm Holdings Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,13 %
    1 Monat -6,91 %
    3 Monate -12,79 %
    1 Jahr -22,63 %

    Informationen zur Arm Holdings Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 113,53 Mrd.EUR € wert.

    Arm Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Arm Holdings

    -5,20 %
    -8,33 %
    -7,12 %
    -11,79 %
    -22,51 %
    +76,33 %
    ISIN:US0420682058WKN:A3EUCD



