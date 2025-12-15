    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Ohne Streiks

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neue Tarifrunde bei der Bahn ab 8. Januar

    Für Sie zusammengefasst
    • Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn starten bald.
    • GDL fordert bis zu 8 Prozent mehr Lohn für Lokführer.
    • Warnstreiks bis Februar ausgeschlossen, Friedenspflicht gilt.
    Ohne Streiks - Neue Tarifrunde bei der Bahn ab 8. Januar
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Anfang des neuen Jahres wird bei der Deutschen Bahn wieder über Tarife verhandelt - zunächst ohne Auswirkungen für die Fahrgäste. Der erste Verhandlungstermin zwischen dem bundeseigenen Konzern und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ist für den 8. Januar geplant, wie die GDL mitteilte. Sie fordert unter anderem bis zu 8 Prozent mehr Geld.

    Es ist die erste Tarifrunde ohne den früheren GDL-Chef Claus Weselsky. Führen wird die Verhandlungen der neue Gewerkschaftsvorsitzende, Mario Reiß. Ob er ebenso kämpferisch und konfrontativ auftreten wird wie sein Vorgänger, bleibt abzuwarten.

    Reisende können die Verhandlungen zumindest in den ersten Wochen entspannt verfolgen. Warnstreiks sind bis einschließlich Februar nicht möglich. So lange gilt eine Friedenspflicht, die im derzeit noch laufenden Tarifvertrag vereinbart worden war. Ob in dieser Zeit eine Einigung erzielt wird, ist offen. Bei vorigen Tarifrunden hatte die GDL mit umfassenden Arbeitskämpfen den Eisenbahnverkehr in Deutschland immer wieder über Tage zum Erliegen gebracht./maa/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Ohne Streiks Neue Tarifrunde bei der Bahn ab 8. Januar Anfang des neuen Jahres wird bei der Deutschen Bahn wieder über Tarife verhandelt - zunächst ohne Auswirkungen für die Fahrgäste. Der erste Verhandlungstermin zwischen dem bundeseigenen Konzern und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     