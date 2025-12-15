    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    101 Aufrufe

    • BASF sichert Arbeitsplätze bis Ende 2028 in Ludwigshafen.
    • ProSiebenSat.1 verkauft wetter.com an Funke Mediengruppe.
    • Deutschland bestellt 20 weitere H145M Kampfhubschrauber.
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 15.12.2025 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BASF sichert Arbeitsplätze im Stammwerk bis Ende 2028

    LUDWIGSHAFEN/PFALZ - BASF verzichtet bis Ende 2028 auf betriebsbedingte Kündigungen in Ludwigshafen und investiert Milliarden im dortigen Stammwerk. Darauf haben sich der weltgrößte Chemiekonzern und die Arbeitnehmervertretungen in einer neuen Standortvereinbarung verständigt. Der Betriebsrat bezeichnete die monatelangen Verhandlungen als "hartes Ringen", das sich aber gelohnt habe. Für BASF teilte eine Sprecherin mit, wichtig sei "Verbindlichkeit in einem von Veränderungen geprägten Umfeld".

    ProSiebenSat.1 verkauft Online-Portal wetter.com an Funke Mediengruppe

    UNTERFÖHRING - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 verkauft sein Online-Wetterportal wetter.com an die Funke Mediengruppe. Die Belegschaft soll im Zuge eines Betriebsübergangs an den neuen Eigentümer überführt werden, teilte das SDax-Unternehmen am Montag in Unterföhring bei München mit. Finanzielle Details nannte ProSiebenSat.1 nicht. Den Verkaufserlös will ProSiebenSat.1 zur Verbesserung der finanziellen Basis und zum Schuldenabbau verwenden. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2026 erwartet. Die Aktie des Konzerns notierte zuletzt 1,3 Prozent im Plus.

    Airbus: Deutschland bestellt 20 weitere Kampfhubschrauber

    DONAUWÖRTH - Deutschland bestellt bei Airbus noch mehr Kampfhubschrauber. Der Staat habe eine Option aus seinem Vertrag vom Dezember 2023 gezogen und seine damalige Bestellung um 20 Stück auf 82 leichte Kampfhubschrauber vom Typ H145M aufgestockt, teilte der Luftfahrt- und Rüstungskonzern am Montag in Donauwörth mit. Die erste Maschine aus dem Großauftrag hat die Bundeswehr im November 2024 erhalten. Seither wurden weitere ausgeliefert.

    ROUNDUP: Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009

    STUTTGART - Die deutschen Autobauer standen von Juli bis September so stark unter Druck wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Gemeinsam betrachtet blieben Absatz und Umsatz von Volkswagen , BMW und Mercedes-Benz zwar weitgehend stabil. Der operative Gewinn (Ergebnis vor Zinsen und Steuern - Ebit) der Hersteller brach aber um knapp 76 Prozent ein. Mit zusammen gut 1,7 Milliarden Euro erreichten sie den niedrigsten Wert seit dem dritten Quartal 2009, wie aus einer Analyse der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervorgeht.

    Aufsichtsrat von Delivery Hero unterstützt Konzernchef

    BERLIN - Der Aufsichtsrat des Essenslieferdiensts Delivery Hero springt dem unter Druck geratenen Mitgründer und Konzernchef Niklas Östberg zur Seite. Der Manager sollte das Unternehmen trotz des zuletzt schwachen Aktienkurses weiterführen, "da er es in- und auswendig kennt", sagte Aufsichtsratschefin Kristin Skogen Lund am Wochenende in einem Interview mit der "Financial Times".

    Euronext erwägt weitere Zukäufe

    AMSTERDAM - Der Börsenbetreiber Euronext schaut sich nach dem Kauf der Athener Börse nach weiteren Übernahmezielen um. Das Unternehmen führe bereits weitere Gespräche, sagte Konzernchef Stephane Boujnah im Interview mit dem französischen Sender BFM.

    Deutschland will Rüstungskooperation mit Ukraine vertiefen

    BERLIN - Deutschland will die Rüstungskooperation mit der Ukraine weiter ausbauen. Die Bundesregierung hat dazu einen Zehn-Punkte-Plan erarbeitet, der unter anderem die Eröffnung eines Verbindungsbüros der ukrainischen Rüstungsindustrie in Berlin und eine enge Zusammenarbeit beim Bau von Kampfdrohnen vorsieht, wie die Deutsche Presse-Agentur am Rande des Deutschlandbesuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aus deutschen Regierungskreisen erfuhr. Das sind die zehn Punkte im Einzelnen:

    BGH prüft Hersteller-Haftung für Schäden nach Corona-Impfung

    KARLSRUHE - Wann können Geimpfte für mögliche Corona-Impfschäden Schadenersatz vom Impfstoffhersteller einfordern? Und wann haben sie einen Anspruch auf Auskunft etwa zu bekannten Nebenwirkungen? Mit diesen Fragen hat sich der Bundesgerichtshof beschäftigt. Das höchste deutsche Zivilgericht verhandelte über die Klage einer Frau gegen das Unternehmen Astrazeneca . Wann eine Entscheidung fällt, blieb zunächst offen.

    
    Weitere Meldungen

    -Milliardenbestellung: Bahn ordert mehrere Tausend Busse -63.000 Jobs in Gefahr - Ost-Chemie dringt auf schnelle Hilfe -Bundesbank-Test: Barzahlung bei Ämtern oft nicht möglich -Saugroboter-Vorreiter iRobot stellt Insolvenzantrag
    -Windows-10-Support-Ende: Viele Nutzer vor Geräte-Neukauf -Harte Strafe gegen Airbnb in Spanien - 'Unlautere Praktiken'°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 44,32 auf Tradegate (15. Dezember 2025, 15:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +2,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 39,42 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -9,56 %/+19,83 % bedeutet.




