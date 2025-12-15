iRobot Aktie bricht zweistellig ein - 15.12.2025

Mit einer Performance von -67,83 % musste die iRobot Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der iRobot Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -13,70 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -67,83 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

iRobot ist ein führendes Unternehmen im Bereich Haushaltsroboter, bekannt für seine innovativen Reinigungsgeräte wie den Roomba. Mit einem starken Markenimage und globaler Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Dyson und Ecovacs. iRobot hebt sich durch fortschrittliche Technologie und Benutzerfreundlichkeit ab.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die iRobot Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -74,91 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -78,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -58,15 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von iRobot einen Rückgang von -90,39 %.

iRobot Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -78,66 % 1 Monat -58,15 % 3 Monate -74,91 % 1 Jahr -91,17 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur iRobot Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der iRobot Aktie, die in den letzten Tagen sowohl massive Anstiege als auch dramatische Rückgänge verzeichnet hat. Die Insolvenz des Unternehmens hat das Vertrauen der Anleger erschüttert, und es gibt Bedenken hinsichtlich möglicher Marktmanipulationen. Nutzer reagieren unterschiedlich, indem sie Positionen verkaufen oder abwarten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber iRobot eingestellt.

Informationen zur iRobot Aktie

Es gibt 32 Mio. iRobot Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,09 Mio. € wert.

US-Ikone iRobot hat Insolvenz angemeldet und fällt Picea Robotics in die Hände. Hohe Zölle und Billigkonkurrenz besiegelten das Ende. Anleger reagieren panisch.

