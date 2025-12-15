Tilray Brands - Aktie stürzt ab -5,88 % - 15.12.2025

Obwohl die Tilray Brands Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +17,78 %.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Tilray Brands Aktie. Mit einer Performance von -5,88 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +41,80 %, geht es heute bei der Tilray Brands Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tilray Brands Aktie damit um +79,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Tilray Brands auf -12,62 %.

Tilray Brands Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +79,31 % 1 Monat +21,61 % 3 Monate +17,78 % 1 Jahr +0,87 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tilray Brands Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Tilray-Aktie nach einem Aktiensplit, der zu einem signifikanten Verlust für viele Anleger führte. Nutzer berichten von Unsicherheiten bezüglich der Handelsfähigkeit ihrer Aktien und äußern sowohl Bedenken als auch Hoffnungen hinsichtlich der zukünftigen Kursentwicklung, insbesondere im Kontext neuer Produkte und möglicher regulatorischer Veränderungen im Cannabis-Markt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Tilray Brands eingestellt.

Informationen zur Tilray Brands Aktie

Es gibt 1 Mrd. Tilray Brands Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,77 Mrd. € wert.

Nach dem KI-Crash von Freitag sind die Anleger wieder nervös. Oracle und Broadcom haben gepatzt. Was macht Micron diese Woche? Wird der Speicher-Spezialist überzeugen oder den Druck auf KI-Aktien noch verstärken?

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Bereits im August hatte Donald Trump laut über eine Legalisierung von Marihuana nachgedacht. Cannabis-Aktien gingen darauf durch die Decke. Jetzt will der US-Präsident seinen Worten Taten folgen lassen.

Tilray Brands Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tilray Brands Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tilray Brands Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.