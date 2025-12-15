Oracle Aktie fällt um -3,13 % - 15.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Oracle Aktie. Mit einer Performance von -3,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Oracle Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,59 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 156,50€, mit einem Minus von -3,13 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Oracle ist ein globaler Technologiekonzern, der sich auf Datenbanklösungen und Cloud-Dienste spezialisiert hat. Mit Produkten wie Oracle Database und Oracle Cloud Infrastructure bedient es große Unternehmen weltweit. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, AWS und IBM. Oracle zeichnet sich durch die Integration von Datenbank- und Cloud-Lösungen sowie ein breites Softwareportfolio aus.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Oracle Verluste von -36,04 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,38 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,03 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Oracle eine negative Entwicklung von -0,16 % erlebt.

Oracle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,38 % 1 Monat -17,03 % 3 Monate -36,04 % 1 Jahr -2,32 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Oracle Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Oracles Kursentwicklung und Bewertung: Diskussionen über hohe Verschuldung durch AI‑Investitionen, gestiegene CDS-/Anleiherisiken und Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI‑Bets; Gegenstimmen sehen moderates KGV, solide Zahlen und Kaufgelegenheiten (buy the dip) sowie optimistische Kursziele (z. B. $400). Technisch wird weitere Schwäche bis rund 155 € und hohe Volatilität erwartet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Oracle eingestellt.

Informationen zur Oracle Aktie

Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 456,41 Mrd. € wert.

Die Fermi-Aktie ist nach einer überraschenden Vertragskündigung um 34 Prozent abgestürzt. Der Rückschlag heizt Zweifel an, ob der milliardenschwere KI-Energieboom ins Stocken gerät.

Die Oracle-Aktie zeigt sich trotz positiver Gewinnentwicklung schwach. Rückläufige Umsätze und ein anhaltender Abwärtstrend belasten das Chartbild.

Oracle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.