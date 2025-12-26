Wall Street setzt auf Microsofts KI-Macht – und das nicht nur wegen OpenAI

Dan Ives von Wedbush sagte gegenüber Yahoo Finance: "Microsoft wird 2026 eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen US-Dollar erreichen, wenn die KI-Revolution in ihre nächste Wachstumsphase eintritt." Aktuell liegt der Börsenwert bei 3,59 Billionen US-Dollar.

Microsoft und OpenAI bleiben eng verbunden. Doch an der Wall Street rückt ein anderer Punkt in den Fokus. Investoren sehen Microsoft zunehmend als eigenständige KI-Macht. Das könnte den Konzern in den kommenden Jahren in eine neue Größenordnung führen.

OpenAI bleibt wichtig, aber nicht entscheidend

OpenAI-CFO Sarah Friar erklärte exklusiv gegenüber Yahoo Finance, das Ökosystem bewege sich stark auf OpenAI zu, um die Zukunft der KI zu gestalten. Die enorme Rechenleistung sei das Fundament dieser Entwicklung. Dafür werde man weiter mit Drittanbietern arbeiten. Microsoft bleibt dabei der wichtigste Partner.

Bill Gates sagte, er sei "begeistert, dass Microsoft diese Investitionen tätigt". Zugleich betonte er, KI entwickle sich rasant, sei aber noch mit Unsicherheit verbunden. In drei bis fünf Jahren werde die Technologie "extrem mächtig".

Eine Wette, die 2019 begann

Microsoft investierte 2019 erstmals 1 Milliarde US-Dollar in OpenAI. Insgesamt flossen rund 13 Milliarden US-Dollar. CEO Satya Nadella bestätigte diese Summe zuletzt. Heute wird OpenAI mit 500 Milliarden US-Dollar bewertet. Microsoft hält rund 27 Prozent.

Trotzdem, so Experten gegenüber Yahoo Finance, definiert diese Beteiligung nicht die Zukunft von Microsoft. Der eigentliche Wert liegt in der Plattform, auf der andere KI-Anbieter aufsetzen.

Copilot als Schlüsselfaktor

Microsoft integriert KI tief in seine Produkte. Azure, Office, Windows, GitHub, Bing und Edge profitieren davon. Copilot steht im Zentrum dieser Strategie.

Logan Brown von Soxton AI sagte, Microsoft habe eine dominierende Präsenz über seine gesamte Produktpalette. Viele Unternehmen "mieten im Grunde Microsofts Infrastruktur".

Auch intern setzt Microsoft auf Diversifikation. NYU-Professor Robert Seamans erklärte, der Konzern verlasse sich weiter auf OpenAI, entwickle aber parallel eigene KI. Das sei strategisch klug.

Die Zahlen sprechen für sich

Rishi Jaluria von der RBC betonte, Microsoft habe durch OpenAI einen mehrjährigen Vorsprung. Dennoch warnte er: "Man will nicht, dass ein Unternehmen wie Microsoft zu stark von OpenAI abhängig ist."

Finanziell ist der Einfluss begrenzt. Microsoft verbucht keine Gewinne aus OpenAI, sondern nur Verluste. Laut Gil Luria von DA Davidson stammen nur 6 Prozent der Azure-Umsätze direkt aus dem Weiterverkauf von OpenAI-Modellen. Rund 75 Prozent entfallen auf Microsofts eigene Azure-KI-Dienste.

Mehr Freiheit auf beiden Seiten

Die neue Partnerschaft lockerte die Bindung. Microsoft verlor das Vorkaufsrecht, behielt aber wichtige IP-Rechte bis 2032. Jeder API-Aufruf von OpenAI bringt Microsoft Einnahmen.

Parallel öffnet sich OpenAI für Partner wie Oracle, AMD, Samsung und Nvidia. Microsoft investiert wiederum 5 Milliarden US-Dollar in Anthropic und sicherte sich 30 Milliarden US-Dollar an Azure-Nachfrage. Zusätzlich plant der Konzern Investitionen von 17,5 Milliarden US-Dollar in Indien.

Chancen und Risiken

Jackson Ader von KeyBanc sieht darin einen Schritt zur Unabhängigkeit. Er sagte: "Nach außen zu gehen ist eine gute Diversifikationsstrategie."

Das größte Risiko bleibt die Investitionshöhe. Microsoft will bis 2025 rund 80 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur stecken. Sollte die Nachfrage enttäuschen, droht Gegenwind. Ader warnt, Microsoft könne sonst wirken, "als hätte es einen Ferrari gekauft, obwohl ein Prius gereicht hätte".

Dennoch bleibt der Tenor klar. OpenAI verschaffte Microsoft den Startvorteil. Die Breite des KI-Portfolios sichert dem Konzern langfristige Stärke, unabhängig von einem einzelnen Modell.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion