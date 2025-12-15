Börsenstart USA - 15.12. - Dow Jones stark +0,10 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 48.497,40 PKT und steigt um +0,10 %.

Top-Werte: Amgen +1,32 %, Goldman Sachs Group +1,04 %, NVIDIA +1,00 %, Johnson & Johnson +0,95 %, Procter & Gamble +0,95 %

Flop-Werte: Salesforce -2,32 %, Caterpillar -1,77 %, Apple -1,20 %, Walt Disney -1,04 %, Amazon -0,98 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:52) bei 25.211,90 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: Tesla +4,49 %, KLA Corporation +3,19 %, Lam Research +2,51 %, Intuitive Surgical +2,44 %, Gilead Sciences +1,89 %

Flop-Werte: CoStar Group -5,23 %, Arm Holdings -5,20 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,62 %, Broadcom -2,64 %, DoorDash Registered (A) -2,34 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.833,71 PKT und steigt um +0,09 %.

Top-Werte: Tesla +4,49 %, Akamai Technologies +4,31 %, Gartner +3,92 %, KLA Corporation +3,19 %, The Hershey +2,87 %

Flop-Werte: ServiceNow -9,62 %, CoStar Group -5,23 %, Coinbase -5,17 %, Oracle -4,09 %, Uber Technologies -4,07 %